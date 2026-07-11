Ravi Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष के दिन बन रह है बेहद ही अद्भुत संयोग, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त

Ravi Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन यदि उनका विधि-विधान से पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है उनके जीवन से कष्टों का नाश हो जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: July 11, 2026, 4:22 PM IST
Ravi Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष के दिन बन रह है बेहद ही अद्भुत संयोग, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त
Ravi Pradosh Vrat 2026
  • आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत कब है?
  • प्रदोष व्रत के दिन बन रहा है बेहद ही शुभ योग
  • प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ पूरी करते हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं
  • शुभ फल की प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त में करें पूजा

Ravi Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी के दिन रखा जाता है. प्रदोष व्रत को भगवान शिव की असीम कृपा पाने का सबसे उत्तम और कल्याणकारी मार्ग माना गया है. यह व्रत साधक के जीवन से सभी कष्टों, दुखों और दरिद्रता का नाश करने वाला है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय में भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय किया गया उनका विधि-विधान से पूजन हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करता है. श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत को करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि और आरोग्य का वास होता है. आषाढ़ माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कि कब है प्रदोष व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त.

रवि प्रदोष 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जुलाई 2026, रविवार को सुबह 2 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 12 जुलाई 2026 की रात को 10 बजकर 29 मिनट पर होगा. बता दें प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है इसलिए प्रदोष व्रत 12 जुलाई को 2026 को रखा जाएगा. इस दिन रविवा पड़ रहा है इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत नाम दिया गया है.

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रवि प्रदोष व्रत के दिन बन रहे हैं शुभ योग

पंचांग के अनुसार 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत के दिन आषाढ़ माह की शिवरात्रि भी है. प्रदोष व्रत और शिवरात्रि दोनों ही भगवान शिव को समर्पित है और ऐसे में एक ही यह संयोग भक्तों के लिए बेहद ही शुभ माना गया है. पंचांग के मुताबिक 12 जुलाई को रात 10 बजकर 29 मिनट के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ और 13 जुलाई को शाम 6 बजकर 49 मिनट पर समाप्त होगी.

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रवि प्रदोष व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद की जाती है और पंचांग के अनुसार 12 जुलाई को प्रदोष काल शाम 7 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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