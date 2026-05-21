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Rental House Vastu Tips For Stability And To Stop Frequent House Changing Problems

Rental House Vastu Tips: बार-बार बदलना पड़ रहा है किराए का घर? अपनाएं ये असरदार वास्तु टिप्स, खत्म होगा घर बदलने का झंझट

Rental House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ग्रहों के उलट-फेर की वजह से बार-बार किराए का घर बदलना पड़ता है. ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर घर बदलने की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं.

Vastu Tips for Rental House

Rental House Vastu Tips: आज के समय अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें बार-बार किराए का घर बदलना पड़ता है. कई बार इसकी वजह मकान मालिक होता है तो कई बार आर्थिक परेशानी और तनाव होता है. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ दोष व नकारात्मकता की वजह से भी अस्थिरता का सामना करना पड़ता है. इसलिए बार-बार घर बदलने की स्थिति पैदा होती है. अगर आप भी लंबे समय से बार-बार घर बदलने की समस्या का सामना कर रहे हैं तो वास्तु में बताए गए कुछ उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं वास्तु के कुछ उपाय.

घर के मुख्य द्वार को रखें साफ

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है. ऐसे में यदि घर का प्रवेश द्वार गंदा या अव्यवस्थित रहेगा तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. इसलिए मुख्य द्वार पर नियमित रूप से सफाई करें और शाम के समय दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.

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घर में नमक का पोछा

अगर आप बार-बार किराए का घर बदलने से परेशान हो गए हैं तो इसके पीछे वास्तु दोष भी एक वजह हो सकती है. ऐसे में सप्ताह में कम से कम एक बार पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से वास्तु दोष खत्म होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है. यह उपाय मानसिक तनाव और घर में होने वाले क्लेश को कम करने में भी मदद करता है.

पूजा स्थान को रखें सक्रिय

घर में रोजाना पूजा-पाठ करने और घर के मंदिर में दीपक जलाने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है. इसलिए इस नियम को अनदेखा न करें. बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में पूजा स्थान होना शुभ माना जाता है.

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घर की उत्तर दिशा को रखें साफ

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और अवसरों की दिशा माना गया है. इसलिए ध्यान रखें कि इस दिशा को गंदा न करें और न ही इस दिशा में कोई भारी सामान रखें. इसकी वजह से आपको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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