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Rishi Panchami: एक-दो नहीं, 108 बार दातुन! जानिए ऋषि पंचमी पर क्यों निभाई जाती है ये अनोखी परंपरा?

Rishi Panchami 2026: सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन व्रत रखने का विधान है. ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: September 14, 2026, 4:33 PM IST
Rishi Panchami: एक-दो नहीं, 108 बार दातुन! जानिए ऋषि पंचमी पर क्यों निभाई जाती है ये अनोखी परंपरा?
Rishi Panchami 2026

Rishi Panchami 2026: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि का व्रत रखा जाता है और सनातन धर्म में यह एक अत्यंत पवित्र व महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है. यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान गणेश की चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है और सप्तऋषियों (कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ) के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जाने-अनजाने में हुए पापों और धार्मिक अशुद्धियों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखा जाता है और सप्तऋषियों की पूजा-अर्चना की जाती है, जिससे जीवन में पवित्रता, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन होता है. इसके अलावा ऋषि पंचमी के दिन 108 बार दातुन करने की भी परंपरा है. इस अनोखी परंपरा के पीछे बेहद ही खास वजह छिपी हुई है.

ऋषि पंचमी कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 15 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगी और 16 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजकर 59 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 15 सितंबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा.

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ऋषि पंचमी पर क्यों करते हैं 108 बार दातून?

ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है. इस दिन व्रत रखने वाले जातक सुबह स्नान से पहले दातून करते हैं और वह भी एक या दो बार नहीं, बल्कि 108 बार. इस अजीबो-गरीब परंपरा के पीछे बेहद ही खास वजह छिपी हुई है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन 108 बार दातून करना चाहिए क्योंकि इसका संबंध शारीरिक व मानसिक शुद्धि से है.

हिंदू धर्म में 108 की संख्या को अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक माना जाता है. यह केवल एक धार्मिक अंक नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान, गणित, मानव शरीर संरचना और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम है- जहां सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी उनके व्यास की लगभग 108 गुना है, वहीं ज्योतिष की 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल भी 108 बनता है. इसके अलावा, मानव शरीर के 108 मर्म बिंदुओं, 108 उपनिषदों और मंत्र जाप की माला के 108 मनकों के माध्यम से यह संख्या आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना और सर्वोच्च ईश्वर से जोड़ने का कार्य करती है.

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ऋषि पंचमी को केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि जाने-अनजाने में हुए दोषों के प्रायश्चित और संपूर्ण आत्मशुद्धि का पावन व्रत माना जाता है. इस दिन दातून करने और स्नान करने की परंपरा मात्र शारीरिक स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की बाहरी शुद्धि के साथ-साथ उसके आंतरिक संयम, संयमित जीवनशैली और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है. इसलिए ऋषि पंचमी के दिन 108 बार दातून करना शुभ माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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