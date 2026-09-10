Rishi Panchami 2026: सप्तऋषियों की पूजा और मासिक धर्म से जुड़ी है ऋषि पंचमी व्रत की मान्यता, जानें क्यों रखा जाता है ये व्रत

Rishi Panchami 2026: हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का पर्व सप्तऋषियों की पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन इस व्रत की एक पुरानी धार्मिक मान्यता मासिक धर्म से भी जुड़ी हुई है. इसी वजह से परंपरागत रूप से इस व्रत को महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया. ऋषि पंचमी से जुड़ी कुछ व्रत कथाओं और धर्मग्रंथीय परंपराओं में मासिक धर्म के दौरान माने जाने वाले नियमों का पालन न कर पाने को ‘रजस्वला दोष’ से जोड़ा गया है. इस व्रत को ऐसे दोष के प्रायश्चित और शुद्धि की धार्मिक भावना से जोड़ा गया.
पंचांग के अनुसार, साल 2026 में ऋषि पंचमी का व्रत 15 सितंबर, मंगलवार को रखा जाएगा. पंचमी तिथि 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और 16 सितंबर को सुबह 8 बजकर 59 मिनट तक रहेगी. चूंकि 15 सितंबर को पंचमी तिथि दोपहर के समय भी रहेगी, इसलिए इसी दिन ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया जाएगा. ऋषि पंचमी सामान्य तौर पर हरतालिका तीज के दो दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन आती है. इस बार भी यह पर्व हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी के बाद 15 सितंबर को मनाया जाएगा. इस दिन कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सहित सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है. कुछ परंपराओं में वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधती का भी स्मरण किया जाता है.
ऋषि पंचमी से जुड़ी पुरानी मान्यताओं को समझने के लिए उस समय की शुद्धि-अशुद्धि की धार्मिक अवधारणा को समझना जरूरी है. कुछ धर्मशास्त्रीय परंपराओं में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ घरेलू और धार्मिक गतिविधियों से अलग रखने के नियम बताए गए थे. इनमें रसोई में खाना बनाने, पूजा-पाठ करने, धार्मिक वस्तुओं को छूने या कुछ लोगों के संपर्क में आने से परहेज जैसी परंपराएं शामिल थीं.
ऐसी मान्यता थी कि अगर रजस्वला अवस्था में महिला से इन निर्धारित नियमों का उल्लंघन हो जाए, तो उससे धार्मिक दोष उत्पन्न होता है. इसी अवधारणा को बाद की व्रत परंपराओं में ‘रजस्वला दोष’ कहा गया और ऋषि पंचमी के व्रत को इससे मुक्ति पाने वाले प्रायश्चित के रूप में बताया गया. धार्मिक स्रोतों में यह भी मिलता है कि शुरुआती दौर में ऋषि पंचमी का व्रत केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था, लेकिन बाद की परंपराओं में इसका संबंध महिलाओं और मासिक धर्म से अधिक मजबूती से जोड़ा गया.
इस मान्यता के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा इंद्र और वृत्रासुर से जुड़ी है. कुछ पुराणिक परंपराओं में बताया गया है कि इंद्र ने वृत्र का वध किया और इसके बाद उन पर ब्रह्महत्या का पाप लगा. इस पाप को कम करने के लिए इसे चार हिस्सों में बांटकर अलग-अलग स्थानों पर बांटने की कथा मिलती है. इसी परंपरा में पाप के एक हिस्से को महिलाओं के मासिक धर्म से जोड़ा गया. बाद की धार्मिक व्याख्याओं में इसी कारण मासिक धर्म के रक्त को धार्मिक दृष्टि से ‘दोष’ या ‘अपवित्रता’ की अवधारणा से जोड़ दिया गया. ऋषि पंचमी की व्रत परंपरा में इस मान्यता का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दौरान अनजाने में हुए कथित धार्मिक उल्लंघनों के प्रायश्चित के संदर्भ में किया गया.
पुरानी सामाजिक-धार्मिक परंपराओं में रजस्वला महिला को कुछ दिनों के लिए घरेलू और धार्मिक गतिविधियों से अलग रखने की प्रथा कई क्षेत्रों में रही है. कुछ परंपराओं में इस दौरान रसोई में जाने, भोजन तैयार करने, पानी भरने और पूजा करने से रोकने का उल्लेख मिलता है. कुछ जगहों पर पुरुषों और धार्मिक वस्तुओं को छूने से भी परहेज कराया जाता था.ऋषि पंचमी से जुड़ी नेपाली परंपराओं के अध्ययन में भी ऐसे नियमों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मासिक धर्म के शुरुआती दिनों में महिलाओं को खाना बनाने, पानी ले जाने और पूजा जैसे कार्यों से अलग रखने की बात सामने आती है. यहीं से ऋषि पंचमी का व्रत एक तरह के प्रायश्चित अनुष्ठान के रूप में विकसित हुआ. मान्यता रखने वाली महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा और व्रत के जरिए पिछले मासिक चक्रों में हुए कथित नियम-उल्लंघन से मुक्ति की कामना करती थी
नहीं. ऋषि पंचमी से जुड़ी परंपराएं क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हैं. कहीं इसे मुख्य रूप से सप्तऋषियों की पूजा और उनके प्रति कृतज्ञता का दिन माना जाता है, तो कहीं इसे महिलाओं के व्रत और रजस्वला संबंधी पुरानी मान्यताओं से जोड़ा जाता है. नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में इस पर्व की परंपरा विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ी रही है.इसलिए ‘ऋषि पंचमी का व्रत सिर्फ मासिक धर्म के दोष से मुक्ति के लिए होता है’ कहना पूरी परंपरा को एक ही पहलू तक सीमित कर देना होगा. इसका दूसरा प्रमुख पक्ष सप्तऋषियों की आराधना और भारतीय ऋषि परंपरा के प्रति सम्मान है.
ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का स्मरण और पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यता में इन्हें ज्ञान, तप, साधना और धर्मपरंपरा के वाहक के रूप में देखा जाता है. व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्नान के बाद पूजा स्थल की सफाई करते हैं और सप्तऋषियों का ध्यान करके जल, अक्षत, फूल, फल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करते हैं. कई स्थानों पर दान और सात्विक भोजन की भी परंपरा है.
इस तरह ऋषि पंचमी की परंपरा में सप्तऋषियों की आराधना और मासिक धर्म से जुड़ी प्राचीन शुद्धि-अशुद्धि की मान्यता दोनों पहलू दिखाई देते हैं. आज इस व्रत को समझते समय यह अंतर रखना जरूरी है कि ‘रजस्वला दोष’ धार्मिक-पौराणिक अवधारणा है, जबकि मासिक धर्म स्वयं एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है. इसलिए इस पर्व की परंपरा को उसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ में समझना अधिक उचित है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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