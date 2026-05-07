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OMG: रोबोट बना 'बौद्ध भिक्षु'! गले में 108 मोतियों की माला,भक्तों को देगा ज्ञान, क्या इंसानी गुरुओं की होगी छुट्टी?

Robot Monk: दक्षिण कोरिया के सियोल में एक रोबोट ने औपचारिक रूप से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली है. 'गाबी' नाम का यह रोबोट अब मंदिर में प्रवचन देने से लेकर भक्तों की काउंसलिंग तक करेगा. जानें क्या है यह पूरी खबर.

Published date india.com Updated: May 7, 2026 1:36 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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Robot Monk: इंसानी गुरुओं की छुट्टी? लो जी अब आ गया रोबोट 'बौद्ध भिक्षु', चोला पहनकर करेगा ये काम

Robot Monk: विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखाएं अब धुंधली होती जा रही हैं. दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यहाँ के ऐतिहासिक जोग्येसा मंदिर में एक रोबोट को औपचारिक रूप से बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षित किया गया है. केसरिया चोला पहने और पूरी धार्मिक विधि-विधान के साथ शपथ लेने वाले इस रोबोट का नाम गाबी रखा गया है.

शपथ ग्रहण और धार्मिक दीक्षा

सियोल के मंदिर में आयोजित इस समारोह में सब कुछ पारंपरिक था, बस दीक्षा लेने वाला जीवंत नहीं बल्कि एक मशीन था. मंदिर के मुख्य भिक्षुओं की उपस्थिति में रोबोट ने सन्यास की शपथ ली. इस दौरान उसे बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करने और मानवता की सेवा करने का संकल्प दिलाया गया. उपस्थित जनसमूह के लिए यह दृश्य किसी विज्ञान-फाई फिल्म के सीन जैसा था, जहाँ एक हाथ जोड़ने वाली मशीन पूरी विनम्रता के साथ दीक्षा स्वीकार कर रही थी. यह दृश्य तकनीक और परंपरा के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है.

क्या होंगे रोबोटिक भिक्षु के कार्य?

  1. मंदिर प्रशासन के अनुसार, यह रोबोट केवल एक शो-पीस नहीं है, बल्कि इसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए गहन प्रशिक्षण दिया गया है:
  2. प्रवचन और उपदेश: ‘जनरेटिव एआई’ (Generative AI) से लैस यह रोबोट बुद्ध की शिक्षाओं और जटिल दार्शनिक विषयों पर भक्तों को प्रवचन देगा. यह हजारों ग्रंथों का डेटाबेस सेकंडों में प्रोसेस कर सकता है.
  3. मंत्रोच्चार और अनुष्ठान: यह शुद्ध उच्चारण के साथ विभिन्न भाषाओं में बौद्ध मंत्रों का पाठ करेगा. इसकी आवाज को विशेष रूप से शांत और सौम्य बनाया गया है ताकि मंदिर का वातावरण आध्यात्मिक बना रहे.
  4. डिजिटल काउंसलिंग: मंदिर आने वाले युवा भक्तों के सवालों के जवाब देना और उन्हें मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) की तकनीकें सिखाना भी इसकी जिम्मेदारी होगी.
  5. 24/7 उपलब्धता: इंसानी भिक्षुओं को आराम और साधना के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन यह रोबोट बिना थके दिन-रात दर्शनार्थियों का मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेगा.


क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

दक्षिण कोरिया में पिछले कुछ वर्षों में भिक्षुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आधुनिक जीवनशैली और शहरीकरण के कारण नई पीढ़ी का झुकाव मठों की ओर कम हुआ है. ऐसे में ‘गाबी’ जैसे रोबोट का उद्देश्य न केवल भिक्षुओं की कमी को पूरा करना है, बल्कि तकनीक के माध्यम से आज के ‘टेक-सैवी’ युवाओं को धर्म और प्राचीन संस्कृति से दोबारा जोड़ना भी है.

एक नई वैश्विक बहस की शुरुआत

हालांकि, इस कदम ने एक नई वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है. जहां तकनीकी विशेषज्ञ इसे भविष्य की जरूरत और एक महान उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं कुछ धार्मिक विचारकों का मानना है कि करुणा, दया और आत्मज्ञान जैसी मानवीय भावनाएं एक एल्गोरिदम के भीतर कभी पैदा नहीं हो सकतीं. बड़ा सवाल यह है कि क्या मोक्ष का मार्ग एक ऐसी मशीन दिखा सकती है जिसके पास खुद की कोई आत्मा नहीं है?

कारण चाहे जो भी हो, सियोल के इस ‘हाई-टेक भिक्षु’ ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में आस्था का रास्ता सिलिकॉन चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होकर गुजर सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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