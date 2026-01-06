Hindi Faith Hindi

Sakat Chauth 2026 Moonrise Time Note The Correct Time Of Moonrise In Delhi Noida Gurugram And Other Cities

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? नोट करें दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य शहरों में चंद्रोदय का सही समय

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और इस रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है.

Sakat Chauth 2026: आज यानि 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत है जिसे कुछ जगहों पर तिलकुट चौथ भी कहते हैं. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा करने समय तिलकुट का भोग लगाया जाता है. सकट चौथ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है. इस दिन माताएं व्रत रखकर गणेश जी अपने संतान की सुख-समृद्धि, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. इसके अलावा संतान प्राप्ति की कामना से भी सकट चौथ के व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा होती है लेकिन व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है. इसलिए सकट चौथ के दिन चंद्र देवता की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है. दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को महिलाएं चंद्रमा का इंतजार करती हैं ताकि अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकें. ऐसे में आइए जानते हैं आपके शहर में आज कब निकलेगा चांद?

सकट चौथ पर किस शहर में कब निकलेगा चांद?

दिल्ली में चंद्रोदय का समय: रात्रि 8:54 बजे

मुंबई में चंद्रोदय का समय: रात्रि 8:23 बजे

कोलकाता में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:15 बजे

चेन्नई में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:59 बजे

नोएडा में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:54 बजे

गुरुग्राम में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:55 बजे

हरिद्वार में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:49 बजे

देहरादून में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:49 बजे

चंडीगढ़ में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:54 बजे

जयपुर में चंद्रोदय का समय: रात्रि 09:03 बजे

गांधीनगर में चंद्रोदय का समय: रात्रि 09:20 बजे

शिमला में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:52 बजे

भोपाल में चंद्रोदय का समय: रात्रि 09:00 बजे

लखनऊ में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:41 बजे

कानपुर में चंद्रोदय का समय: रात्रि 08:44 बजे

चंद्रमा को अर्घ्य देने का सही तरीका

सकट चौथ के दिन भगवान गणेश और चंद्र देवता का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण होता है. चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में स्वच्छ जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं. इसके अलावा जल में थोड़ी-सी मिश्री, गाय का कच्चा दूध और सफल फूल डालें. फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें और मन ही मन ॐ सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहे. ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्पित किया गया जल पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें