Sakat Chauth 2026 Read This Vrat Katha On The Day Of Sakat Chauth To Get Blessing And Happiness For Child Of Lord Ganesh

Sakat Chauth 2026: आज सकट चौथ के दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान गणेश की कृपा से दूर होंगी सारी बाधाएं

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाया जाता है. यह व्रत संतान की सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाता है.

Sakat Chauth 2026: माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ यानि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. यह व्रत संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर करता है और गणेश जी के आशीर्वाद से परिवार में खुशियां लेकर आता है. पंचांग के अनुसार आज यानि 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा. इस दिन विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना व सुनना बहुत ही फलदायी होता है.

सकट चौथ व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था. दोनों पति-पत्नी का धर्म, पूजा-पाठ, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था. साहूकार दंपति की कोई संतान नहीं थी और इसलिए अपार धन-दौलत होने के बाद भी दुखी रहा करते थे. एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई, उस दिन सकट चौथ थी और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी. साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि यह पूजा क्यों और किसलिए कर रही हो. तब पड़ोसन ने बताया कि आज सकट चौथ का व्रत है और इस व्रत को करने से धन-धान्य, सुहाग और संतान की प्राप्ति होती है. इसके बाद साहूकारनी बोली अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी रखूंगी. इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो गर्भवती हो गई.

गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं ढाई सेर तिलकुट करूंगी. कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया. इसके बाद साहूकारनी बोली भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो सवा पांच सेर का तिलकुट करूंगी. भगवान गणेश ने उसकी ये मनोकामना भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया. सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया. जिसकी वजह से भगवान गणेश नाराज हो गए और जब साहूकारनी का बेटा शादी में फेरे ले रहा था तो गणेश जी ने उसे उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया.

मंडप से इस तरह दुल्हे के गायब होने के बाद सब लोग उसे ढूंढने लगे. जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए. जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई. तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज आई ‘ओ मेरी अर्धब्यही’ ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची. लड़की की मां ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई.

तब लड़की की मां पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा, तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है. लड़की की मां ने जमाई से कहा कि यहां क्यों बैठे हो मेरी बेटी तो अर्धब्यही कर दी अब क्या चाहते हो ? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी मां ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया. सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहां पर बैठा दिया है. ये बात सुनकर लड़की की मां साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था.

साहूकारनी बोली हां मैंने पुत्र के विवाह पर तिलकुट बोला था. उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा हे सकट चौथ महाराज अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए, तो मैं ढाई मन का तिलकुट करूंगी. इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया. इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ. साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए. तब साहूकारनी ने ढाई मन तिलकुट किया और बोली हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर पर आ गए हैं. मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूं. अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूंगी. इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं.

