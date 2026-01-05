  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Sakat Chauth 2026 Women Should Not Do These Things On The Day Of Sakat Chauth Know The Niyam Of This Vrat

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ के दिन महिलाएं गलती से भी न करें ये काम...इन नियमों का पालन करने पर ही मिलेगा फल

Sakat Chauth 2026: माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है. इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं.

Published date india.com Published: January 5, 2026 4:44 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Sakat Chauth 2026: सकट चौथ के दिन महिलाएं गलती से भी न करें ये काम...इन नियमों का पालन करने पर ही मिलेगा फल

Sakat Chauth 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 6 जनवरी 2026, मंगलवार को है और इस दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा. इसे संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. इसके अलावा जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करती हैं उनके लिए भी सकट चौथ का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि सकट चौथ का व्रत रखने से बच्चों के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं और निसंतान दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं. लेकिन सकट चौथ यानि संकष्टी चतुर्थी व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने के बाद ही इस व्रत का फल मिलता है. आइए जानते हैं सकट चौथ के दिन महिलाओं को किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए?

सकट चौथ के दिन महिलाएं न करें ये गलती

सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते वर्जित माने गए हैं. इसलिए ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन गणपति का पूजन करते समय तुलसी के पत्ते का गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इस दिन व्रती महिलाएं यदि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो बहुत ही शुभ होता है.

कहते हैं कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन जमीन के भीतर उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है. ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन तामसिक भोजन के अलावा आलू, मूली, गाजर और चुकंदर का भी सेवन नहीं करना चाहिए.

सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. अर्घ्य देते समय महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य के जल की छींटें पैर या शरीर पर न पड़ें.

सकट चौथ यानि तिलकुट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है. इसलिए चंद्रोदय का इंतजार करें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें.

सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चााहिए. सनातन धर्म में पूजा-पाठ या व्रत-उपवास के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.