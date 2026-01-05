Hindi Faith Hindi

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ के दिन महिलाएं गलती से भी न करें ये काम...इन नियमों का पालन करने पर ही मिलेगा फल

Sakat Chauth 2026: माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है. इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं.

Sakat Chauth 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 6 जनवरी 2026, मंगलवार को है और इस दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा. इसे संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. इसके अलावा जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करती हैं उनके लिए भी सकट चौथ का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि सकट चौथ का व्रत रखने से बच्चों के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं और निसंतान दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं. लेकिन सकट चौथ यानि संकष्टी चतुर्थी व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने के बाद ही इस व्रत का फल मिलता है. आइए जानते हैं सकट चौथ के दिन महिलाओं को किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए?

सकट चौथ के दिन महिलाएं न करें ये गलती

सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते वर्जित माने गए हैं. इसलिए ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन गणपति का पूजन करते समय तुलसी के पत्ते का गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इस दिन व्रती महिलाएं यदि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो बहुत ही शुभ होता है.

कहते हैं कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन जमीन के भीतर उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है. ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन तामसिक भोजन के अलावा आलू, मूली, गाजर और चुकंदर का भी सेवन नहीं करना चाहिए.

सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. अर्घ्य देते समय महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य के जल की छींटें पैर या शरीर पर न पड़ें.

सकट चौथ यानि तिलकुट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है. इसलिए चंद्रोदय का इंतजार करें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें.

सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चााहिए. सनातन धर्म में पूजा-पाठ या व्रत-उपवास के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

