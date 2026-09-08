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हाथ नहीं, शरीर के ये अंग खोलते हैं आपके राज! समुद्र शास्त्र में छिपे हैं कई संकेत

Samudrik Shastra: समुद्र शास्त्र में शरीर के अलग-अलग अंगों की बनावट से जुड़े कई संकेत बताए गए हैं. जानिए आंख, नाक, होंठ, माथे, कान और पैरों से जुड़ी मान्यताएं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 8, 2026, 4:48 PM IST
samundra shastra
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  • आंखों की बनावट से स्वभाव के संकेत
  • नाक और होंठ से जुड़ी खास मान्यताएं
  • माथा और कान भी माने जाते हैं महत्वपूर्ण
  • पैरों के चिह्नों को भी माना गया है खास

Samudrik Shastra: समुद्र शास्त्र को भारतीय परंपरा में शरीर की बनावट, अंगों के आकार, चेहरे के भाव और शरीर पर मौजूद कुछ विशेष चिह्नों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को समझने वाली विद्या के तौर पर देखा जाता है. आमतौर पर जब किसी व्यक्ति के शरीर के संकेतों से भविष्य या व्यक्तित्व जानने की बात होती है, तो सबसे पहले हस्तरेखा शास्त्र का नाम आता है. लेकिन समुद्र शास्त्र का दायरा केवल हाथों की रेखाओं तक सीमित नहीं माना जाता. इसमें शरीर के अलग-अलग अंगों की बनावट को भी खास महत्व दिया गया है.

मान्यता है कि किसी व्यक्ति की आंखें, नाक, होंठ, माथा, कान और पैर उसकी प्रकृति और व्यक्तित्व से जुड़े कई संकेत दे सकते हैं. हालांकि, इन बातों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं माना जाता, बल्कि यह भारतीय पारंपरिक मान्यताओं का हिस्सा हैं.

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आंखों से जुड़े संकेत

समुद्र शास्त्र में आंखों को व्यक्ति के स्वभाव को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है. मान्यता के अनुसार साफ, चमकदार और संतुलित आकार वाली आंखें सकारात्मक व्यक्तित्व से जोड़ी जाती हैं. वहीं आंखों की बनावट और उनमें दिखाई देने वाले भावों को व्यक्ति की संवेदनशीलता, गंभीरता और व्यवहार से जोड़कर देखा जाता है.

नाक की बनावट भी मानी जाती है खास

समुद्र शास्त्र में नाक के आकार और बनावट को भी महत्व दिया गया है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार संतुलित और सुडौल नाक को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ स्वभाव से जोड़ा जाता है. वहीं नाक के अलग-अलग आकारों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार और सोच के बारे में अलग-अलग धारणाएं बताई गई हैं.

होंठ बताते हैं स्वभाव का संकेत

होंठ भी समुद्र शास्त्र में चर्चा का विषय रहे हैं. मान्यता है कि सुडौल और संतुलित होंठ वाले लोगों को मिलनसार और भावनात्मक स्वभाव का माना जा सकता है. वहीं होंठों की बनावट और चेहरे के दूसरे अंगों के साथ उनके अनुपात को देखकर व्यक्ति की संवाद शैली और रिश्तों में व्यवहार से जुड़े संकेत बताए जाते हैं.

माथे से जुड़ी हैं कई मान्यताएं

समुद्र शास्त्र में माथे को भी महत्वपूर्ण अंग माना गया है. चौड़े और संतुलित माथे को पारंपरिक रूप से बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा जाता है. वहीं माथे की बनावट के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में उसकी सोच के प्रभाव को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं.

पैरों की बनावट भी देती है संकेत

समुद्र शास्त्र में पैरों और तलवों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है. तलवों की बनावट, उंगलियों का आकार और पैरों के कुछ विशेष चिह्नों को शुभ-अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा जाता है. कुछ विशेष चिह्नों को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है.

कान और चेहरे के आकार का भी महत्व

कानों का आकार और चेहरे की समग्र बनावट भी समुद्र शास्त्र की मान्यताओं में शामिल है. बड़े और संतुलित कानों को कई परंपराओं में धैर्य, अनुभव और दीर्घायु जैसे गुणों से जोड़ा गया है. इसी तरह चेहरे का आकार व्यक्ति के स्वभाव और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों के संकेत के तौर पर देखा जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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