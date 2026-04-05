असल में कौन हैं युद्ध के देवता? क्या सनातन में हर युद्ध के लिए होते हैं अलग देवता! जानिए सनातन के God of War का पूरा सच

सनातन धर्म में “युद्ध के देवता” किसी एक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग संदर्भों में कई देवताओं को युद्ध, शक्ति और रक्षा का प्रतीक माना गया है.

Published date india.com Published: April 5, 2026 4:43 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
असल में कौन हैं युद्ध के देवता? क्या सनातन में हर युद्ध के लिए होते हैं अलग देवता! जानिए सनातन के God of War का पूरा सच
क्या सच में सिर्फ एक ही है ‘God of War’?

जब भी God of War की बात होती है, तो ज्यादातर लोग एक ही देवता के बारे में सोचते हैं. लेकिन सनातन धर्म की सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी है. यहां युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष चाहे वो बाहरी हो या अंदर,  से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि सनातन में एक नहीं, बल्कि चार प्रमुख देवताओं को अलग-अलग प्रकार के युद्ध का नेतृत्व करने वाला माना गया है.

कार्तिकेय: जब युद्ध जीतना हो रणनीति और नेतृत्व से

भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति कहा जाता है और उन्हें असली War Commander माना जाता है. जब देवता असुरों से हार रहे थे, तब कार्तिकेय ने अपनी रणनीति और नेतृत्व से युद्ध का रुख बदल दिया और तारकासुर का वध किया. यह दिखाता है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि सही योजना और दिशा से जीती जाती है. जीवन में जब कन्फ्यूजन हो और सही फैसला लेना मुश्किल लगे, तब कार्तिकेय की शक्ति मार्गदर्शन देती है.

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मां दुर्गा: जब बुराई को खत्म करना ही धर्म बन जाए

मां दुर्गा को शक्ति और अंतिम युद्ध की देवी माना जाता है. जब महिषासुर को कोई देवता नहीं हरा पाया, तब सभी देवताओं की शक्तियों से मिलकर दुर्गा का प्राकट्य हुआ. उन्होंने महिषासुर का अंत कर यह साबित किया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर दे, तब उसे समाप्त करना ही सच्चा धर्म होता है. दुर्गा का स्वरूप यह भी सिखाता है कि एकजुट शक्ति सबसे बड़ा हथियार बनती है.

इंद्र देव: बाहरी संकटों और अचानक आने वाली चुनौतियों के योद्धा

इंद्र देव को देवताओं का राजा और एक महान योद्धा माना गया है. उनका युद्ध मुख्य रूप से बाहरी संकटों, प्राकृतिक बाधाओं और असुर शक्तियों से होता है. वेदों में वर्णन मिलता है कि इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध कर वर्षा का मार्ग खोला. इसका संकेत यह है कि जब जीवन में अचानक समस्याएं, रुकावटें या बाहरी दबाव सामने आते हैं, तब उनसे लड़ने की शक्ति इंद्र के प्रतीक में दिखाई देती है.

भगवान शिव: सबसे बड़ा युद्ध- अपने भीतर के अंधकार से

भगवान शिव का रौद्र रूप सबसे गहरे और रहस्यमयी युद्ध को दर्शाता है. यह युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर चलता है अहंकार, अज्ञान और नकारात्मकता के खिलाफ. त्रिपुरासुर के वध और शिव के तांडव का अर्थ है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब उसका अंत निश्चित होता है. शिव हमें सिखाते हैं कि असली जीत अपने अंदर के डर, भ्रम और अहंकार को हराने में है.

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असली God of War कौन? जवाब आपको सोचने पर मजबूर करेगा

अगर सीधे जवाब की बात करें तो भगवान कार्तिकेय को युद्ध का मुख्य देवता माना जाता है  लेकिन सनातन धर्म का असली संदेश इससे कहीं बड़ा है . यहां हर युद्ध के लिए अलग शक्ति और अलग देवता हैं. कार्तिकेय रणनीति के लिए, दुर्गा अधर्म के अंत के लिए, इंद्र बाहरी संकटों के लिए और शिव आंतरिक परिवर्तन के लिए. यानी सनातन कहता है हर युद्ध अलग है, इसलिए उसका God of War भी अलग होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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