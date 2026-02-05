By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sankashti Chaturthi 2026: आज संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन ऐसे करें भगवान गणेश की पूजा, सफलता के रास्ते में आ रही हर बाधा होगी दूर
Dwijapriya Sankashti Chaturthi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 5 फरवरी को द्विजप्रिय संकष्टी व्रत रखा जाएगा. यह व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन उनका विधि-विधान से पूजन करना फलदायी माना गया है.
Dwijapriya Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में वैसे बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन उनका विधि-विधान से पूजन किया जाता है. लेकिन प्रत्येक माह कृष्ण व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी गणपति को समर्पित होती है और इस दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना गया है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 5 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जिसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. इस दिन व्रत रखने के बाद रात्रि में चंद्रोदय के दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है.
द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 2026 शुभ मुहूर्त
आज यानि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सुबह 5 बजकर 22 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 15 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके अलावा शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. यदि इन मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त को भी शुभ जाता है और 5 फरवरी को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा.
ऐसे करें गणेश जी का पूजन
द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और मंदिर में चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें. गणेश जी को सिंदूर व चंदन का तिलक लगाएं और जनेऊ, रोली, इत्र, दूर्वा, फूल, चंदन, अबीर, लौंग अर्पित करें. इसके बाद दूर्वा अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. फिर गणेश जी को भोग लगाएं और उनके समक्ष बैठकर ‘गं गण गणपतये नमः’ मंत्र का जाप करें. दिनभर व्रत रखने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें. इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से सफलता के रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाती है.
शाम के समय घर के इन कोनों पर जलाएं दीपक
द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन घर के कुछ कोनों पर शाम के दीपक जलाना बेहद ही शुभ होता है. शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है. वहीं संकष्टी चतुर्थी की शाम को रसोई में पानी के स्थान पर दीपक जलाना बेहद ही शुभ होता है. इससे अन्न-धन की कमी नहीं होती. ध्यान रखें शाम के समय एक दीपक तुलसी के पौधे में भी जलाएं और शमी व पीपल के पेड़ में भी दीपक जलाने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है.
