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Sankashti Chaturthi 2026 Today Puja Shubh Muhuarat And Moonrise Time

Sankashti Chaturthi 2026: आज है एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय टाइम

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को जीवन में आ रहे सभी संकटों व कष्टों से छुटकारा मिलता है.

Ekdant Sankashti Chaturthi 2026

Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन व व्रत का विशेष महत्व माना गया है और हर व्रत किसी न किसी देवता को समर्पित है. प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है. इस दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि गणेश जी की पूजा करने से किसी भी कार्य में आ रही बाधा दूर होती है. जो भी भक्त श्रद्धा भाव से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली बनी रहती है. पंचांग के अनुसार आज यानि 5 मई 2026, मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का सही समय क्या है?

एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 मई को सुबह 5 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी और 6 मई को सुबह 7 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी. यह व्रत चंद्रोदय के समय के अनुसार रखा जाता है. ऐसे में एकदंत संकष्टी चतुर्थी आज यानि 5 मई 2026 को रखा जाएगा .

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एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय

पंचांग के अनुसार आज यानि 5 मई 2026, मंगलवार के दिन चंद्रोदय रात 10 बजकर 35 मिनट पर होगा. ऐसे में जो जातक एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करेंगे. संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी और चंद्रमा का पूजन करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व

प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी​ तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ​व्रत को रखने से जातक को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख-समृद्धि आती है. संकष्टी चतुर्थी व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और महिलाएं घर—परिवार की खुशहाली व परिवार के सदस्यों की तरक्की की कामना से यह व्रत रखती हैं. इसके अलावा संतान को संकटों से बचाने की कामना से भी यह व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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