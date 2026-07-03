Sankashti Chaturthi 2026: आज है संकष्टी चतुर्थी…गणेश जी की कौन-सी सूंड वाली मूर्ति की करनी चाहिए पूजा? जानिए धार्मिक मान्यता

Sankashti Chaturthi 2026: आज है संकष्टी चतुर्थी. अगर आप भगवान गणेश की पूजा करने जा रहे हैं, तो पहले जान लें कि बाईं, दाईं या सीधी सूंड वाली किस मूर्ति की पूजा शुभ मानी जाती है. जानिए धार्मिक मान्यता, पूजा के नियम और किस स्वरूप से मिलता है शुभ फल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 3, 2026, 8:07 AM IST
GANESHA
Sankashti Chaturthi 2026
  • संकष्टी चतुर्थी पर किस सूंड वाले गणेश की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है?
  • बाईं और दाईं सूंड वाले गणेश में क्या है धार्मिक अंतर?
  • दक्षिणमुखी गणेश की पूजा में किन नियमों का रखना चाहिए ध्यान?
  • जानिए घर के मंदिर के लिए किस स्वरूप के गणपति माने जाते हैं श्रेष्ठ.

Sankashti Chaturthi 2026: आज (3 जुलाई) संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत रखा जा रहा है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से विघ्न दूर होने और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है. हालांकि, पूजा से पहले कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर गणेश जी की बाईं, दाईं या सीधी सूंड वाली किस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए. आइए जानते हैं कि इस विषय में धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं और संकष्टी चतुर्थी पर किस स्वरूप की आराधना शुभ मानी जाती है.

संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित विशेष व्रत माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु विघ्नहर्ता की पूजा कर सुख-समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं  लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की किस सूंड वाली मूर्ति की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है?

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में पूजा के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड (वाममुखी) वाले गणेश जी की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है. बाईं सूंड को चंद्र नाड़ी और शीतलता का प्रतीक माना जाता है. यह स्वरूप गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसलिए संकष्टी चतुर्थी सहित दैनिक पूजा में अधिकांश श्रद्धालुओं को इसी स्वरूप की पूजा करने की सलाह दी जाती है.

वहीं दाईं ओर मुड़ी सूंड (दक्षिणमुखी) वाले गणेश जी का स्वरूप अत्यंत जागृत और तेजस्वी माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इनकी पूजा में नियम, शुद्धता और विधि का विशेष पालन आवश्यक होता है. यदि विधि-विधान में त्रुटि हो जाए तो पूजा का अपेक्षित फल नहीं मिलता. इसी कारण सामान्य गृहस्थों के लिए बिना उचित जानकारी के इस स्वरूप की स्थापना करने की सलाह नहीं दी जाती.

कुछ स्थानों पर सीधी सूंड वाले गणेश का स्वरूप भी मिलता है. इसे संतुलन, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है. हालांकि घरों में यह स्वरूप अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है.

संकष्टी चतुर्थी पर कैसी करें पूजा?

  • प्रातः स्नान के बाद भगवान गणेश का ध्यान करें.
  • दूर्वा, लाल या पीले फूल और मोदक का भोग अर्पित करें.
  • ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें.
  • व्रत का पारण चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद करें.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि घर में पहले से बाईं सूंड वाले गणेश जी विराजमान हैं, तो संकष्टी चतुर्थी पर उसी स्वरूप की श्रद्धापूर्वक पूजा करना शुभ माना जाता है. पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भाव, श्रद्धा और विधि का पालन है, क्योंकि शास्त्रों में यही बताया गया है कि भगवान गणेश सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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