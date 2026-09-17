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Santan Saptami 2026: क्या संतान प्राप्ति की कामना कर रही महिलाएं भी रख सकती हैं संतान सप्तमी का व्रत? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

Santan Saptami 2026: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी व्रत रखा जाता है और इस दिन माताएं भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: September 17, 2026, 2:01 PM IST
Santan Saptami 2026: क्या संतान प्राप्ति की कामना कर रही महिलाएं भी रख सकती हैं संतान सप्तमी का व्रत? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य
Santan Saptami 2026
  • संतान सप्तमी पर संतान की सुख-समृद्धि के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत.
  • इस साल 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा संतान सप्तमी व्रत.
  • क्या संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी करता है यह व्रत?

Santan Saptami 2026: सनातन धर्म में संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व माना गया है और यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं से रक्षा की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं. लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं और ऐसे में उनके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी इस व्रत को रखा जा सकता है? आइए जानते हैं इस विषय में क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी.

क्या संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं रख सकती हैं व्रत?

ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी का कहना है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाएं भी संतान सप्तमी का व्रत रख सकती हैं. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके संतान सुख की कामना की जाती है. पंडित जी की मानें तो यदि पति-पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखें तो बेहद शुभ व फलदायी होता है. ज्योतिषीय मान्यता में भगवान शिव और माता पार्वती को दांपत्य सुख तथा पारिवारिक जीवन से जोड़ा जाता है. इसलिए संतान की इच्छा रखने वाले दंपति इस दिन श्रद्धा के साथ शिव-पार्वती की आराधना कर सकते हैं.

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संतान सप्तमी पर कैसे करें पूजा?

  • संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें.
  • पूजा के लिए चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर शिव-पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, फूल, फल, धूप और दीप आदि से पूजा करें.
  • धार्मिक परंपरा संतान सप्तमी की पूजा में सात गांठ वाले डोरे का भी विशेष उल्लेख मिलता है. इसे भगवान शिव के सामने रखकर पूजा करने के बाद कलाई पर बांधने की परंपरा बताई गई है.
  • पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती से संतान सुख, परिवार की खुशहाली और स्वस्थ संतान की कामना की जा सकती है.

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सात गांठ वाले डोरे का क्या है महत्व?

संतान सप्तमी की पूजा में कई जगह सात गांठ वाला सूती डोरा या कलावा रखने की परंपरा देखने को मिलती है. इस डोरे को भगवान शिव के सामने रखकर पूजन किया जाता है और बाद में महिलाएं इसे दाहिनी कलाई में बांधती हैं. इसे संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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