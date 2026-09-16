Santan Saptami 2026 Date: 17 या 18 सितंबर? कब रखा जाएगा संतान सप्तमी व्रत, नोट करें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Santan Saptami 2026: सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत व त्योहार का खास महत्व होता है और भाद्रपद माह में भी कई महत्वपूर्ण व्रत आते हैं. जिनमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी के साथ ही संतान सप्तमी व्रत भी शामिल है. जैसा कि इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है. इस दिन महिलाएं संतान की सुख—समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से उपवास रखती हैं. लेकिन इस बार संतान सप्तमी व्रत की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर किस दिन रखा जाएगा संतान सप्तमी व्रत और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?
बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार यह तिथि 17 सितंबर को सुबह 10 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगी और 18 सितंबर को दोपहर 1 बजकर 1 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. हिंदू धर्म में व्रत उदयातिथि के अनुसार रखे जाते हैं और उदयातिथि के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत 18 सितंबर 2026 को रखा जाएगा.
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अगर आप 18 सितंबर 2026 को संतान सप्तमी का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 45 मिनट से लेकर 9 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा करना फलदायी माना गया है और यह मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा.
संतान सप्तमी के दिन 7 अंक का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन शिव-पार्वती का पूजन किया जाता है और उन्हें 7 मीठी पूड़ियों का भोग लगाया जाता है. पूजा के समय डोरा बांधने की परंपरा है यानी 7 गांठों वाला कलावा. इस दौरान भगवान शिव को 7 गांठ वाला कलावा या चांदी का कड़ा रखकर पूजा की जाती है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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