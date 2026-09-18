Santan Saptami Vrat Katha: संतान सप्तमी की शाम पूजा में जरूर पढ़ें ये दोनों चमत्कारी कथाएं, मिलेगा संतान सुख का वरदान

Santan Saptami Vrat Katha 2026: संतान सप्तमी (दुबड़ी सप्तमी) की शाम पूजा में जरूर पढ़ें ये दो चमत्कारी कथाएं. जानें व्रत की पूजा विधि, नियम और महत्व.

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Santan Saptami Vrat Katha

Santan Saptami Vrat Katha 2026: हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए संतान सप्तमी (दुबड़ी सप्तमी) का व्रत रखती हैं. इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक इसकी कथा न पढ़ी जाए. इस व्रत से जुड़ी दो मुख्य कथाएं प्रचलित हैं पहली पौराणिक कथा जो भगवान कृष्ण ने सुनाई थी, और दूसरी लोक कथा जो बुआ के हठ और चमत्कार से जुड़ी है.

आइए दोनों कथाओं को विस्तार से पढ़ें

कथा 1: भगवान श्री कृष्ण और लोमश ऋषि की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से संतान सप्तमी व्रत के बारे में विस्तार से बताने का अनुरोध किया तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई थी.

एक समय महर्षि लोमश मथुरा आए और वे देवकी तथा वसुदेव से मिले. अपने दुष्ट भाई कंस द्वारा अपने सभी पुत्रों के मारे जाने के दुःख में डूबी माता देवकी ने महर्षि लोमश से इसका उपाय पूछा. तब लोमश ऋषि ने उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने की सलाह दी और एक पुरानी घटना सुनाई.

प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में नहुष नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे और उनकी पत्नी का नाम रानी चंद्रमुखी था. उसी नगर में एक पुरोहित की पत्नी (रानी की सहेली) भी रहती थी, जिसका नाम भूषणा था. एक बार सरयू नदी के तट पर दोनों सहेलियां अन्य नगरवासियों के साथ स्नान करने गईं. वहां कई महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही थीं. उन दोनों ने भी भविष्य में संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लिया. किंतु, कुछ समय बीतने के बाद रानी चंद्रमुखी इस व्रत के नियमों और संकल्प को भूल गईं, जबकि पुरोहित की पत्नी भूषणा ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ हर साल यह व्रत किया. व्रत के प्रभाव से भूषणा के घर आठ सुयोग्य और स्वस्थ पुत्रों का जन्म हुआ. वहीं, व्रत न करने और भूल जाने के कारण रानी चंद्रमुखी के सभी पुत्र अकाल मृत्यु का शिकार हो गए और रानी भारी दुःख में डूब गईं.

जब रानी को अपनी भूल का अहसास हुआ, तो उन्होंने महर्षि लोमश के मार्गदर्शन में पूरे विधि-विधान से संतान सप्तमी का व्रत और पूजा की. व्रत के प्रभाव से रानी को पुन: संतान सुख की प्राप्ति हुई तभी से यह मान्यता है कि जो भी माताएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं, उनकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता.

कथा 2: साहूकार के सातों बेटों और बुआ के हठ की लोक कथा (दुबड़ी सप्तमी व्रत कथा)

लोक-कथाओं के अनुसार, दुबड़ी सप्तमी (संतान सप्तमी) का एक और अत्यंत चमत्कारिक प्रसंग प्रचलित है, जो बुआ के अदम्य साहस और हठ से जुड़ा है. एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके सात बेटे थे लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के फेरे पूरे होने से पहले ही उसके छह बेटे अकाल मृत्यु का शिकार हो चुके थे. जब सातवें बेटे का विवाह तय हुआ, तो पूरे परिवार में डर का माहौल बन गया। ऐसे में दूल्हे की बुआ ने अपने भतीजे की जान बचाने का बीड़ा उठाया.

जब बुआ अपने पीहर आ रही थीं, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक कुम्हार से हुई जो दूल्हे के लिए ‘ढाकणी’ (मिट्टी का बर्तन) गढ़ रहा था. बुआ के पूछने पर कुम्हार ने बताया कि वह साहूकार के बेटे के विवाह के लिए ढाकणी बना रहा है, लेकिन उसका बेटा भी विवाह के दौरान मर जाएगा.

यह सुनकर बुआ ने कुम्हार से उपाय पूछा. कुम्हार ने बताया कि यदि बींद (दूल्हे) की बुआ दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, काँटा फाँसे, दूल्हे के सारे नेग उलटे कर सबको गालियां देती रहे, फेरे के समय हाथ में कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठे, तो प्राण बचाए जा सकते हैं. आधे फेरे होने पर एक सांप दूल्हे को डसने आएगा—तब बुआ को उसके सामने कच्चा दूध का करवा रख देना चाहिए. जैसे ही सांप दूध पीने लगे, उसे तांत के फंदे में फंसा लेना चाहिए। इसके बाद जब सर्पिणी अपने पति को छुड़ाने आए, तो बुआ उससे वचन ले कि वह उनके सभी भतीजों को जीवित कर उन्हें बहुएं दे, तभी वह उसके पति को छोड़ेगी.

घर पहुँचते ही बुआ ने कुम्हार के बताए अनुसार सब कुछ वैसा ही करना शुरू कर दिया. उन्होंने घर में घुसते ही सबको गालियां दीं, सारे नेग उल्टे किए, और किसी की बात नहीं सुनी. उन्होंने जिद करके बारात को पिछले दरवाजे और तेज धूप से निकलवाया, जिससे रास्ते में गिरने वाली टूटी हुई दीवार और पेड़ की भारी डाल जैसी आपदाएं टल गईं और दूल्हा बच गया.

मंडप में फेरे के वक्त बुआ कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ गईं जब सांप आया, तो उन्होंने उसे फंदे में दबोच लिया. जब सर्पिणी अपने पति को छुड़ाने आई, तो बुआ ने शर्त रखी- मैं तुम्हारे पति को तभी छोड़ूँगी, जब तुम मेरे सभी मृत भतीजों को जीवित कर दोगी और उन्हें बहुएं भी दोगी. सर्पिणी को विवश होकर वचन देना पड़ा और उसने सातों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया.

जब बारात वापस लौटी और साहूकार ने अपने सातों बेटों को जीवित देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. साहूकार ने अपने बेटों से कहा कि आज वे जिस जीवन को जी रहे हैं, वह उनकी बुआ का दिया हुआ है. इसके बाद साहूकार ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपनी संतानों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडे, व्रत रखे, पूजा करे और यह कथा सुने.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.