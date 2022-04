Sapne Me Chipkali Dekhne Ka Matlab: रात को सोते समय अक्सर हम सपने जरूर देखते हैं और हर सपने के पीछे कोई न कोई मतलब छिपा होता है. कई बार हम सपने भूल जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें (Sapne Me Chipkali) देखकर में डर की वजह से नींद से उठ सकते हैं. ऐसा आमतौर (Chipkali in Dream) पर तब होता है जब आप सपने को कोई जीवन जैसे कि सांप या छिपकली देख ली हो. अगर आपने सपने में छिपकली देखी है तो इसके पीछे एक संकेत छिपा हुआ है. आइए जानते हैं यह संकेत है शुभ है या अशुभ.

सपने में छिपकली में देखना