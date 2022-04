Sapne Me Saap Dekhna: हर सपना कुछ कहता है, जी हां नींद में आने वाले हर सपने को कोई न कोई मतलब जरूर होता है. अक्सर लोग सपने में कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे देखकर डर से नींद खुल जाती है. (Sapne me Saap) जिसके बाद मन में यही ख्याल आता है कि देखी गई वह चीज शुभ है या अशुभ. कई बार लोगों को सपने में सांप नजर आता है और इसका भी एक विशेष मतलब होता है. यहां हम आपको बताएंगे सपने (Sapne me saap dekhne ka matlab) में सांप दिखना शुभ है अशुभ.

अगर आपको सपने में सुनहरा या सफेद रंग का सांप नजर आता है तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है. इसका संकेत है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी.

वहीं सपने में सुनहरे रंग का सांप दिखाई दें कि यह पितृदोष हो सकता है. यानि आपके पितृ किसी चीज से नाराज है और आपको उनकी पूजा करने की जरूरत है.

यदि आपको सपने में एक साथ बहुत सारे सांप नजर आए तो यह एक अशुभ संकेत है. यह भविष्य में आने वाली परेशानियों की ओर संकेत देता है.

अगर सपने में सांप आपका पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप किसी बात से बहुत डरे हुए हैं.

सपने में यदि आपको सांप ने डस लिया है तो यह किसी गंभीर बिमारी की ओर इशारा करता है.

सपने में मरा हुआ सांप दिखाई देने का मतलब है कि आप राहु दोष से उत्पन्न हो रहे कष्ट झेल रहे हैं.

सपने में सांप के दांत दिखना भी एक अशुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में किसी से बड़ा धोखा मिल सकता है.

यदि सपने में सांप आपको कहीं जाता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि पितृ आपकी रक्षा कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां बताई गई सभी जानकारियां सामाजिक धारणाओं पर आधारित हैं. हम इनके सही होने का दावा नहीं करते.