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Saptahik Rashifal 03 May Se 09 May 2026 Astrology News Weekly Tarot Horoscope May 2026 First Week

Weekly Horoscope: इस हफ्ते मेष राशि की बढ़ेगी मुश्किलें, तो इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें अपना भविष्यफल

Weekly Horoscope May 03 to May 09, 2026: जानें Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच से इस सप्ताह का भाग्य! मेष से मीन तक, कैसा रहेगा आपका करियर, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन. टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणियों के साथ पाएं अपने शुभ रंग और सफलता के उपाय. अपना साप्ताहिक राशिफल यहां विस्तार से पढ़ें.

Weekly Horoscope

Tarot Weekly Horoscope 2026: (May 03 – May 09, 2026) मई महीने का यह नया सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड्स के अनुसार, जहाँ मेष राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, वहीं वृषभ और कर्क राशि के जातकों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं. सिंह राशि को सफलता के साथ नई जिम्मेदारी मिलेगी, तो मीन राशि वालों को अपने अंतर्ज्ञान (Intuition) पर भरोसा करना होगा. आइए विस्तार से जानते हैं Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच से कि करियर, सेहत, रिश्ते और भाग्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Aries): Three of Swords

यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. Three of Swords यह संकेत देता है कि किसी प्रकार की निराशा, दुख या अप्रत्याशित समाचार सामने आ सकता है, जो आपको भीतर से प्रभावित करेगा. शुभ रंग लाल और ग्रे है. करियर में भी कुछ रुकावटें या निराशाजनक परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा भारी रहेगा. रिश्तों में गलतफहमी या दूरी बन सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना जरूरी होगा. यह समय है भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करने का, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा. सप्ताह आपको यह सिखाता है कि हर दर्द स्थायी नहीं होता, बल्कि बदलाव का संकेत होता है. सेहत के मामले में विशेष सावधानी जरूरी है. हृदय, ब्लड प्रेशर या गर्मी से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान संतुलित रखें, हाइड्रेशन बनाए रखें और खुद को तनाव से दूर रखें.

वृषभ राशि (Taurus): Ace of Swords

यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत और स्पष्टता लेकर आ रहा है. Ace of Swords यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है, जो आपकी दिशा बदल सकता है. शुभ रंग हरा और नीला है. करियर में यह समय नई डील, नया प्रोजेक्ट या किसी निर्णय को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाने का है. आपकी सोच तेज और स्पष्ट रहेगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे. यह एक तरह का दिव्य संयोग भी है, जहां चीजें आपके पक्ष में स्वतः सेट होती नजर आएंगी. रिश्तों में भी सच्चाई और स्पष्टता आएगी, जिससे संबंध मजबूत होंगे. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि जब दृष्टि साफ होती है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है. सेहत के मामले में हल्की गले की समस्या या खराश हो सकती है, इसलिए ठंडे-गर्म से बचें और खुद का ध्यान रखें.

मिथुन राशि (Gemini): Queen of Cups

यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक संतुलन और गहराई का है. Queen of Cups यह संकेत देता है कि आप अपने अंदर की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। शुभ रंग नीला और पीला है. करियर में आपकी संवेदनशीलता और समझदारी आपको दूसरों से अलग बनाएगी, लेकिन जरूरी है कि आप खुद को ओवरइमोशनल होने से बचाएं. यह समय है संतुलन बनाए रखने का न बहुत ज्यादा खुलना, न पूरी तरह बंद होना. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी रहेगा. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि भावनाएं आपकी ताकत हैं, लेकिन उनका सही दिशा में उपयोग करना ही बुद्धिमानी है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक और भावनात्मक थकान से बचने के लिए खुद को ग्राउंड करना जरूरी होगा.

कर्क राशि (Cancer): Ace of Wands

यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत, ऊर्जा और अवसरों का संकेत दे रहा है. Ace of Wands यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर प्रवेश कर सकता है, जो करियर और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण होगा. शुभ रंग लाल और हरा है. करियर में आपको किसी उच्च पद या अधिकार से मान्यता मिल सकती है, जो आपको आगे बढ़ने की दिशा देगा. यह समय है पहल करने का और अपने विचारों को कार्य में बदलने का. रिश्तों में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. यह सप्ताह आपको यह सिखाता है कि जब सही समय आता है, तो अवसर खुद सामने आते हैं. सेहत के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अति-उत्साह से बचना जरूरी है.

सिंह राशि (Leo): The World

यह सप्ताह आपके लिए पूर्णता, उपलब्धि और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. The World यह दर्शाता है कि जो काम आप लंबे समय से कर रहे थे, उसका परिणाम अब सामने आ सकता है। शुभ रंग बैंगनी और हरा है, जो विस्तार और सफलता का प्रतीक है. करियर में आपको कई अवसर मिल सकते हैं और कुछ अच्छी खबरें भी प्राप्त हो सकती हैं, जो आपकी स्थिति को मजबूत करेंगी। यह समय है अपने काम को सही दिशा में आगे बढ़ाने का और अपने प्रयासों को पहचान दिलाने का. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि बेहतर हो सकती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप खुद को गलत प्रभावों से दूर रखें. गलत संगति या नकारात्मक लोगों के संपर्क में आना आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है. रिश्तों में संतुलन और स्पष्टता बनी रहेगी. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खुद को थकान से बचाना जरूरी होगा.

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कन्या राशि (Virgo): Four of Swords (Reversed)

यह सप्ताह आपके लिए आराम और पुनःस्थापना की आवश्यकता का संकेत दे रहा है. Four of Swords (Reversed) दर्शाता है कि आप लंबे समय से खुद को लगातार काम में लगाए हुए हैं और अब शरीर और मन दोनों आराम मांग रहे हैं. शुभ रंग ग्रे और सफेद है, जो शांति और संतुलन का प्रतीक है. करियर में काम थोड़ा अटक सकता है या गति धीमी हो सकती है, जिससे आपको निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन यह रुकावट अस्थायी है. यह समय है खुद को रिचार्ज करने का और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने का. रिश्तों में भी दूरी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को समय देना जरूरी होगा. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि बिना रुके चलना हमेशा सही नहीं होता, कभी-कभी रुकना ही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है. सेहत के मामले में थकान, कमजोरी या मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम करें.

तुला राशि (Libra): The Empress

यह सप्ताह आपके लिए सृजन, विकास और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. The Empress यह दर्शाता है कि आप किसी नए कार्य, प्रोजेक्ट या विचार को शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में अच्छा परिणाम देगा. शुभ रंग लाल है, जो ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक है. करियर में यह समय नए अवसरों को अपनाने का है, खासकर उन क्षेत्रों में जो रचनात्मक या भौतिक लाभ से जुड़े हैं. आपकी मेहनत और दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा. रिश्तों में भी प्रेम, समझ और संतुलन बना रहेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि सही समय पर बोया गया बीज भविष्य में बड़ा फल देता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खुद को अधिक थकाने से बचना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): Five of Cups (Reversed)

यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक पुनरुत्थान और संतुलन का संकेत दे रहा है. Five of Cups (Reversed) दर्शाता है कि आप धीरे-धीरे अपने अतीत के दुखों और निराशाओं से बाहर निकल रहे हैं. शुभ रंग ग्रे और काला है. करियर में आपको नई शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए पुराने अनुभवों को पीछे छोड़ना जरूरी होगा. रिश्तों में भी सुधार संभव है, लेकिन आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि जो चला गया, उसे पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता. अपने भीतर की शांति को वापस लाने के लिए खुद को समय देना जरूरी है. सेहत के मामले में मानसिक थकान या भावनात्मक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को संतुलित रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें.

धनु राशि (Sagittarius): Six of Cups

यह सप्ताह आपके लिए दान, जुड़ाव और सामाजिक संतुलन का संकेत दे रहा है. Six of Cups यह दर्शाता है कि आपको समाज, परिवार या पुराने रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा. शुभ रंग सफेद और पेस्टल टोन है. करियर में यह समय अपने व्यवहार और छवि को बेहतर बनाने का है, क्योंकि इससे लंबे समय में लाभ मिलेगा. आप किसी पुराने संपर्क से भी जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. हालांकि, कुछ प्रतिबंध या सीमाएं महसूस हो सकती हैं, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन यह अस्थायी हैं. रिश्तों में विनम्रता और सहयोग से चीजें बेहतर होंगी. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि देने से ही वास्तविक प्राप्ति होती है. सेहत के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर राशि (Capricorn): Page of Pentacles (Reversed)

यह सप्ताह आपके लिए सीखने और धैर्य रखने का संकेत दे रहा है. Page of Pentacles (Reversed) दर्शाता है कि कुछ लोग आपकी क्षमता या अनुभव को कम आंक सकते हैं, जिससे आपको असहज महसूस हो सकता है. शुभ रंग नारंगी है. करियर में यह समय खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने का है. जो लोग अभी आपको समझ नहीं पा रहे, वही आगे चलकर आपकी कद्र करेंगे. रिश्तों में भी धैर्य रखना जरूरी होगा. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव से बचना जरूरी होगा.

कुम्भ राशि (Aquarius): Strength

यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास, नियंत्रण और आंतरिक शक्ति का संकेत दे रहा है. Strength दर्शाता है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं. शुभ रंग नारंगी और पीला है. करियर में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, यहां तक कि प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी हैं. यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का और खुद पर भरोसा करने का. रिश्तों में भी आपका संतुलन और धैर्य चीजों को बेहतर बनाएगा. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि असली ताकत भीतर से आती है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मीन राशि (Pisces): The High Priestess

यह सप्ताह आपके लिए गहरी आध्यात्मिक जागरूकता और अंतर्ज्ञान का समय है. The High Priestess दर्शाता है कि आपके भीतर की आवाज अत्यंत प्रबल होगी और वही आपको सही दिशा में ले जाएगी. शुभ रंग काला और नीला है, जो गहराई और रहस्य का प्रतीक है. करियर में कुछ ऐसा संकेत या अवसर मिल सकता है, जो सीधे तौर पर स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे. यह समय बाहरी शोर से दूर रहने और अपने भीतर झांकने का है. रिश्तों में भी आप गहराई से चीजों को समझ पाएंगे, जिससे संतुलन बनेगा. यह सप्ताह आपको सिखाता है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर ही छिपे होते हैं. सेहत के मामले में मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन ऊर्जा को संतुलित रखना जरूरी होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.