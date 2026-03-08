Hindi Faith Hindi

Saptansh Daan Surya Kripa Dhan Sthirata

AstrologyTips: सप्तांश दान से पाएं सूर्य देव की कृपा और जीवन में धन-स्थिरता, रविवार को अपनाएं ये रहस्यमयी उपाय

AstrologyTips: कई बार व्यक्ति दिन-रात मेहनत करता है, उसका व्यवसाय चलता है, आय भी होती है, लेकिन फिर भी धन टिकता नहीं. घर-परिवार और कार्यक्षेत्र में स्थिरता का अभाव महसूस होता है और मानसिक संतुलन प्रभावित होता है. ज्योतिष शास्त्र में इसका एक प्रमुख कारण सूर्य ग्रह का कमजोर या अशुभ होना माना गया है. ऐसे समय में शास्त्रों में एक सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय सुझाया गया है, जिसे अपनाकर व्यक्ति सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकता है. इसे कहते हैं “सप्तांश दान विधि”

सप्तांश दान विधि क्या है?

सप्तांश दान का अर्थ है रविवार के दिन अपनी आय का सातवां हिस्सा किसी पुण्य कार्य में अर्पित करना. इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए. इस दान के कई विकल्प हैं.

किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना

मंदिर में सेवा या धार्मिक कार्य करना

गौ सेवा या अन्नदान

जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र देना

दान करते समय यह संकल्प उच्चारण करें

“सूर्यस्य देवस्य प्रसादार्थम्”

क्यों है यह उपाय प्रभावशाली?

सूर्य देव जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता के प्रतीक हैं. जब सूर्य कमजोर या अशुभ होता है, तो आय में अस्थिरता, व्यवसाय में रुकावटें और सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी महसूस होती है. सप्तांश दान विधि इन्हीं परेशानियों का प्रभावी समाधान है.

दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, जिससे

धन में स्थिरता आती है और आय बनी रहती है.

व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में उन्नति होती है.

समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है.

कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है.

दान केवल धन नहीं, बल्कि ऊर्जा है

सनातन धर्म में दान का अर्थ केवल धन अर्पित करना नहीं है. ये ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह है. जब व्यक्ति अपनी आय का एक भाग श्रद्धा और भक्ति भाव से धर्म में अर्पित करता है, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर जीवन में लौटाता है. यही कारण है कि सप्तांश दान विधि इतनी प्रभावशाली मानी जाती है।.

इसे कैसे शुरू करें?

इस रविवार अपनी आय का 1/7 हिस्सा चुनें. याद रखें कि दान किसी योग्य व्यक्ति या संस्थान को ही करें. संकल्प और भक्ति भाव के साथ “सूर्यस्य देवस्य प्रसादार्थम्” मंत्र का उच्चारण करें. नियमित रूप से सप्ताह में एक बार इसे जरूर करें. इस सरल किन्तु दिव्य उपाय को अपनाने से न केवल जीवन में स्थिरता और धन की सुरक्षा होती है, बल्कि सूर्य देव की कृपा से मानसिक शांति, सफलता और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

