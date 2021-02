Saraswati Puja 2021 Upay For 10th, 12th Board Exam: हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को वसंत पंचमी (Vasant Panchami) का पर्व मनाया जाता है. वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है. इसलिए वसंत पंचमी को भारत के कुछ जगहों पर सरस्वती पूजा (Saraswati Puja Par Kare Ye Upay) के नाम से भी जाना जाता है. मां सरस्वती ज्ञान, वाणी, संगीत की देवी माना जाता है. वसंत पंचमी के दिन किसी भी समय मां सरस्वती की पूजा की जा सकती है लेकिन पूर्वान्ह का समय पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है. सभी शिक्षा केंद्रों व विद्यालयों में पूर्वान्ह के समय ही सरस्वती पूजा (Saraswati Puja Upay) कर माता सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है. आपको बता दें कि जल्द ही 10 वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता हासिल करने और अच्छे अंक लाने के लिए छात्रों को सरस्वती पूजा (Saraswati Puja 2021 Upay For 10th, 12th Board Exam) पर कुछ खास उपाय करने चाहिए. हम आपको मां सरस्वती (Saraswati Puja Tips For Students) के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको परीक्षाओं में कामयाब बनाएंगे. Also Read - PM मोदी ने UP के छात्र उस्‍मान सैफी से की बात, बयान नहीं कर पा रहा खुशी

– छात्र श्रद्धाभाव से मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करें. इस दौरान वे अपनी किताबें भी साथ में रखें.

– साइंस, बिजनेस और मैथ्स में अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को शास्त्रीय ग्रंथों का दान श्रद्धापूर्वक करें.

– बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के लिए छात्र ‘ॐ ऐं हृीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा’ मंत्र का 108 बार जप करें.

– पढ़ाई शुरू राने के लिए वसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है. इस दिन माता-पिता ‘ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा’ अथवा ‘श्रीं हृीं सरस्वत्यै स्वाहा’ अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें.

– इस दिन सरस्वती मां की पूजा करने के बाद हवन करें. इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ‘ॐ श्री सरस्वतयै नम: स्वाहा’ इस मंत्र से एक सौ आठ बार हवन करें.