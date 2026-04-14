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सतुआ संक्रांति 2026: आज करें सत्तू और घड़े का दान, देवता बरसाएंगे कृपा और पितर होंगे तृप्त
सतुआ संक्रांति 2026: आज यानि 14 अप्रैल को मेष संक्रांति मनाई जा रही है जिसे कई जगह सतुआ संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.
सतुआ संक्रांति 2026: ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते है। तो मेष संक्रांति मनाई जाती है. आज यानि 14 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है. मेष संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही दान करने का भी विधान है. बता दें कि मेष संक्रांति को सतुआ संक्रांति या सतुआन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन घड़ा, पंखा, सत्तू और ठंडे फलों का दान करने का विधान है. मान्यता है कि ये दान करने से ढेरों पुण्य प्राप्त होते हैं.
पितरों की आत्मा को मिलती है शांति
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतुआ संक्रांति के दिन कुछ चीजों का दान करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं. सतुआ संक्रांति गर्मी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने राजा बलि को पराजित करने के बाद सबसे पहले सत्तू का भोजन किया था. यही वजह है कि सतुआ संक्रांति के दिन सत्तू का सेवन और दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है.
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धर्म शास्त्र के विद्वानों के अनुसार, सतुआ संक्रांति का पर्व सनातन धर्म में अति महत्व रखता है. यह दिन भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन से जुड़ा हुआ है. आज सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देव की पूजा-अर्चना करते हैं.
शांत होते हैं ग्रह दोष
सतुआ संक्रांति के दिन पूजा-पाठ के बाद श्रद्धालु सत्तू, जल से भरा घड़ा, गुड़, मौसमी फल जैसे बेल, तरबूज, खरबूज और कच्चा आम, ककड़ी, खीरा आदि का दान करते हैं. इस दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दान करने से पितर तृप्त होते हैं जबकि सत्तू दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और पापों का नाश होता है. इतना ही नहीं, सतुआ संक्रांति का दिन ग्रह दोष शांति से भी जुड़ा हुआ है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें इस दिन जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए. इससे चंद्रमा बलवान होता है.
शुरू होते हैं मांगलिक कार्य
बता दें कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी मेष संक्रांति या सतुआ संक्रांति का दिन बहुत ही खास होता है. क्योंकि इस दिन खरमास समाप्त होता है और इसके बाद शादी-विवाह, सगाई गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है.
इनपुट: आईएएनएस