20 अगस्त को शनि बदलेंगे नक्षत्र, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं. ऐसे में शनि का इस नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है. करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे खबर मिल सकती है.

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शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगा. (AI PHOTO)

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म, न्याय और अनुशासन से जुड़ा ग्रह माना जाता है. शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है. 20 अगस्त को शनि देव रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने वाले है. शनि देव 9 अक्टूबर तक इसे में ही गोचर करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव कुछ राशियों पर होने वाले है. शनि का यह ग्रह बदलाव कुछ राशियों की जिंदगी में खुशहाली लाने वाला है. विशेष रूप से इसका फायदा 3 राशियों को होगा.

शनि के नक्षत्र परिवर्तन

अभी शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. 20 अगस्त को वह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. उनका यह नक्षत्र गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा. इस दौरान सभी 12 राशियों पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तीन राशियों को इसका विशेष फल मिलेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक रहने वाला है. नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में नए मौके मिलने की संभावना है. लगातार मेहनत करने वालों को अपने काम का बेहतर परिणाम मिल सकता है. कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय लाभकारी रहने की उम्मीद है. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ किसी अच्छी खबर के मिलने के योग बन रहे हैं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर कई मामलों में राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या तरक्की के अवसर बनने की संभावना है. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है. परिवार में भी किसी उपलब्धि के कारण खुशी का माहौल बन सकता है और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश खास माना जा रहा है. इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. कामकाज में आपकी स्थिति मजबूत होने के साथ समाज में मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है. इस समय धैर्य और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर किए गए प्रयासों से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है.

9 अक्टूबर तक रहेगा प्रभाव

शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगा. इसलिए यह करीब डेढ़ महीने की अवधि इन राशियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ज्योतिष में किसी गोचर का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए सभी जातकों पर इसका असर एक जैसा नहीं रहता है. शनि के इस ग्रह परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा.