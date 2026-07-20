Sawan 2026 Grahan Dates: सावन में पड़ेंगे दो ग्रहण! कब लगेगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, भारत में दिखेगा या नहीं?

Sawan 2026 Grahan Dates: सावन 2026 इस बार सिर्फ शिव भक्ति और सोमवार व्रत के कारण ही नहीं, बल्कि दो बड़े ग्रहणों की वजह से भी चर्चा में है. अगस्त महीने में पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण और फिर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि ये ग्रहण कब लगेंगे, क्या भारत में दिखाई देंगे और क्या इनका असर सावन की पूजा-पाठ पर पड़ेगा.
खगोलीय गणनाओं के अनुसार साल 2026 का पहला ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. हालांकि राहत की बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा और सामान्य पूजा-पाठ पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
इसके बाद 28 अगस्त 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारत में दिखाई देने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रभावी माना जाता है. परंपरा के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है. इस दौरान कई लोग भोजन से परहेज करते हैं और मंत्र जप करते हैं.
सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और सोमवार व्रत करते हैं. ऐसे में 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण विशेष महत्व रखता है. कई मंदिरों में ग्रहण शुरू होने से पहले कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि के बाद पूजा दोबारा शुरू की जाती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भोजन करने से बचना, भगवान शिव का मंत्र जप करना और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान-दान करना शुभ माना जाता है. ॐ नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को दोनों ग्रहणों को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए. 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां उसके सूतक नियम लागू नहीं होंगे. वहीं 28 अगस्त का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए उसके दौरान धार्मिक नियमों का पालन किया जा सकता है.
सूर्य ग्रहण: 12 अगस्त 2026 — पूर्ण सूर्य ग्रहण — भारत में नहीं दिखाई देगा — सूतक मान्य नहीं.
चंद्र ग्रहण: 28 अगस्त 2026 — पूर्ण चंद्र ग्रहण — भारत में दिखाई देगा — सूतक मान्य.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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