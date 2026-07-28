क्या सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का कोई ड्रेस कोड होता है? ​जींस-टी शर्ट में पहनकर पूजा कर सकते हैं या नहीं?

Sawan 2026: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र, मंगलकारी और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला समय माना जाता है. यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जब चातुर्मास में भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं तब धरती का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं. इस दौरान भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से उनका पूजन करते हैं और व्रत-उपवास रखते हैं. सावन का महीना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवनशैली के लिहाज से भी अद्भुत होता है. यह ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जिससे पूरी धरती हरी-भरी हो जाती है. इस दौरान भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं और ‘ॐ नमः शिवाय’ व महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं. सावन में हरे रंग का खास महत्व होता है और इसलिए महिलाएं हरे रंग के कपड़ै व चूड़ियां पहनती हैं. वहीं कुछ लोगों के मन में यह कंफ्यूजन भी होगा कि क्या सावन में जींस-टीशर्ट पहनकर भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है? ज्योतिषी व पंडित निरंजन जी से जानते हैं सावन में पूजा-पाठ का ड्रेस कोड क्या होता है?
भक्त चाहते हैं कि सावन में भगवान शिव उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करें. ऐसे में सबके मन में यह डर होता है कि पूजा-पाठ के दौरान कोई गलती न हो जाए. खासतौर पर पहनावे को लेकर, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा-पाठ में पहनावे का भी खास स्थान होता है. सावन में पूजा के ड्रेस कोड के बारे में पंडित निरंजन जी कहते हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए पारंपरिक पोशाक सबसे उपयुक्त मानी जाती है और सावन में कोई खास ड्रेस कोड नहीं होता. बल्कि भक्तों में मन में श्रद्धा व भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए. पंडित जी कहते हैं कि भगवान कपड़ों से नहीं बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं.
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पंडित निरंजन जी की मानें तो सावन में कपड़ों या ड्रेस से ज्यादा भगवान शिव की भक्ति में मन लगाना चाहिए. क्योंकि कपड़ों से डिजाइन या कलर नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा सबसे ऊपर होती है. अगर आप जींस-टीशर्ट पहनकर भी मंदिर जाते हैं, तो आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाती, ध्यान रखें कि पूजा के दौरान काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. अगर आप जींस-टीशर्ट पहनकर मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, तो लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें:
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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