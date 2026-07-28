क्या सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का कोई ड्रेस कोड होता है? ​जींस-टी शर्ट में पहनकर पूजा कर सकते हैं या नहीं?

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस माह हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है. सावन में लोग हरे रंग के वस्त्र पहनकर शिवजी की उपासना करते हैं. इस दौरान कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या सावन में भोलेनाथ की पूजा के लिए कोई स्पेशन ड्रेस कोड भी होता है?

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Sawan 2026

मनोकामना पूर्ति के लिए सावन में करें भोलेनाथ का पूजन.

सावन में शिवजी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है.

सावन में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है.

इस साल सावन माह की शुरुआत 30 जुलाइ 2026 से हो रही है.

Sawan 2026: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र, मंगलकारी और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला समय माना जाता है. यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जब चातुर्मास में भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं तब धरती का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं. इस दौरान भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से उनका पूजन करते हैं और व्रत-उपवास रखते हैं. सावन का महीना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवनशैली के लिहाज से भी अद्भुत होता है. यह ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जिससे पूरी धरती हरी-भरी हो जाती है. इस दौरान भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं और ‘ॐ नमः शिवाय’ व महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं. सावन में हरे रंग का खास महत्व होता है और इसलिए महिलाएं हरे रंग के कपड़ै व चूड़ियां पहनती हैं. वहीं कुछ लोगों के मन में यह कंफ्यूजन भी होगा कि क्या सावन में जींस-टीशर्ट पहनकर भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है? ज्योतिषी व पंडित निरंजन जी से जानते हैं सावन में पूजा-पाठ का ड्रेस कोड क्या होता है?

क्या सावन में भोलेनाथ की पूजा के लिए कोई ड्रेस कोड होता है?

भक्त चाहते हैं कि सावन में भगवान शिव उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करें. ऐसे में सबके मन में यह डर होता है कि पूजा-पाठ के दौरान कोई गलती न हो जाए. खासतौर पर पहनावे को लेकर, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा-पाठ में पहनावे का भी खास स्थान होता है. सावन में पूजा के ड्रेस कोड के बारे में पंडित निरंजन जी कहते हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए पारंपरिक पोशाक सबसे उपयुक्त मानी जाती है और सावन में कोई खास ड्रेस कोड नहीं होता. बल्कि भक्तों में मन में श्रद्धा व भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए. पंडित जी कहते हैं कि भगवान कपड़ों से नहीं बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं.

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क्या सावन में जींस-टीशर्ट पहनकर पूजा कर सकते हैं?

पंडित निरंजन जी की मानें तो सावन में कपड़ों या ड्रेस से ज्यादा भगवान शिव की भक्ति में मन लगाना चाहिए. क्योंकि कपड़ों से डिजाइन या कलर नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा सबसे ऊपर होती है. अगर आप जींस-टीशर्ट पहनकर भी मंदिर जाते हैं, तो आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाती, ध्यान रखें कि पूजा के दौरान काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. अगर आप जींस-टीशर्ट पहनकर मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, तो लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें:

शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव ‘भाव के भूखे’ हैं. यदि आपके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है, तो आपके वस्त्र गौण (द्वितीयक) हो जाते हैं.

आप जो भी कपड़े पहनें-चाहे जींस-टीशर्ट ही क्यों न हो-वे पूरी तरह से धुल कर साफ और स्वच्छ होने चाहिए.

ध्यान रखें कि जींस बहुत अधिक टाइट या कटी-फटी नहीं होनी चाहिए. टी-शर्ट पर कोई आपत्तिजनक चित्र या शब्द न लिखा हो. पूजा के दौरान झुकने, बैठने और जल अर्पित करने में सरलता होनी चाहिए.

यदि आप ऑफिस, कॉलेज या किसी काम के सिलसिले में बाहर हैं और सीधे मंदिर जा रहे हैं तो जींस के साथ पहने जाने वाले लेदर बेल्ट, पर्स या घड़ी को शिवलिंग के पास जाने या जल चढ़ाने से पहले उतारकर रख दें.

पूजा करते समय यदि संभव हो तो रुमाल या गमछे से सिर ढक लें, यह आदर और एकाग्रता दर्शाने का एक माध्यम है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.