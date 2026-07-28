Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs: सावन में चमकेगी इन राशियों की किस्मत, महादेव बरसाएंगे विशेष कृपा

Sawan Rashifal 2026: सावन 2026 में शिव जी की प्रिय राशियों की किस्मत बदलने वाली है. करियर, धन और व्यापार में तरक्की के लिए जानें अपनी राशि का हाल और सावन के अचूक उपाय.

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Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs: वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन का महीना देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है. यह पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित होता है. मान्यता है कि सावन में जो भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सावन 2026 में ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है, जिससे कुछ राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसने वाली है. आइए जानते हैं कि सावन 2026 में कौन-सी वे भाग्यशाली राशियां हैं, जिन्हें महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो भगवान शिव के अंश माने जाते हैं. सावन के पवित्र महीने में मेष राशि के जातकों को महादेव का विशेष वरदान प्राप्त होगा.

करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के नए अवसर बनेंगे. यदि कहीं पैसा अटका हुआ है, तो वह वापस मिलने की संभावना है.

उपाय: सावन में प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल में लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें।

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है इसलिए यह राशि महादेव की अत्यंत प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है.

पारिवारिक जीवन: मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलेगी. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य में सुधार होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

उपाय: सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध और गंगाजल मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं. सावन में इस राशि के जातकों पर शिव जी की विशेष अनुकंपा रहेगी, जिससे इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

सफलता और प्रतिष्ठा: समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. कठिन चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त होगी.

वित्तीय लाभ: नया व्यवसाय शुरू करने या निवेश करने के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य माने जाते हैं. सावन में मकर राशि वालों को शनिदोष से राहत मिलेगी और महादेव का संरक्षण प्राप्त होगा.

करियर में उन्नति: व्यावसायिक जीवन में स्थिरता आएगी. विदेशी संपर्कों या नए सौदों से बड़ा मुनाफा हो सकता है.

कष्टों से मुक्ति: पुराने रोगों और मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा.

उपाय: सावन में काले तिल और शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें.

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सावन में शिव कृपा पाने के सरल नियम

सावन के महीने में अपनी राशि के अनुसार उपाय करने के साथ-साथ कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है

सात्विकता अपनाएं: सावन के महीने में खान-पान और विचारों में शुद्धता बनाए रखें.

प्रतिदिन जलाभिषेक: संभव हो तो प्रतिदिन या हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं.

महामृत्युंजय मंत्र: प्रतिदिन कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.