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Sawan 2026: सावन में कब-कब रखें जाएंगे प्रदोष व्रत? जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Sawan 2026 Pradosh Vrat: सावन में कब-कब रखे जाएंगे प्रदोष व्रत? जानिए 10 अगस्त के सोम प्रदोष और 25 अगस्त के भौम प्रदोष की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 30, 2026, 6:33 PM IST
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सावन में प्रदोष व्रत कब-कब पड़ेंगे? जानिए पूजा के लिए दोनों खास दिन
  • सावन 2026 में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे, जानें दोनों की डेट.
  • 10 अगस्त को सोम प्रदोष और 25 अगस्त को भौम प्रदोष व्रत.
  • प्रदोष काल में शिव पूजा करने से मिलता है विशेष पुण्य.
  • जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष व्रत का महत्व.

Sawan 2026 Pradosh Vrat: भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना पूजा-पाठ, व्रत और शिव आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस पूरे महीने में सोमवार व्रत के साथ-साथ प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि की संध्या यानी प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साल 2026 में उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे. इनमें एक सोम प्रदोष और दूसरा भौम प्रदोष होगा.

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सावन 2026 में कब हैं प्रदोष व्रत?

  1. सोम प्रदोष व्रत

तारीख: 10 अगस्त 2026, सोमवार

त्रयोदशी तिथि: 10 अगस्त सुबह 8:00 बजे से 11 अगस्त सुबह 4:54 बजे तक.

प्रदोष पूजा मुहूर्त: शाम 6:37 बजे से रात 8:48 बजे तक.

सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है. ऐसे में सावन का सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है.

  1. भौम प्रदोष व्रत

तारीख: 25 अगस्त 2026, मंगलवार

त्रयोदशी तिथि: 25 अगस्त सुबह 6:20 बजे से 26 अगस्त सुबह 7:59 बजे तक.

प्रदोष पूजा मुहूर्त: शाम 6:51 बजे से रात 9:04 बजे तक.

मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष कहलाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से साहस, स्वास्थ्य और शत्रु बाधा से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है. जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, वे भी इस दिन विशेष पूजा करते हैं.

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प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

शिव पुराण और स्कंद पुराण में प्रदोष काल को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है. मान्यता है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. प्रदोष व्रत करने से पापों का नाश होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख आता है और परिवार में शांति बनी रहती है. सावन में इस व्रत का फल सामान्य दिनों की तुलना में अधिक माना गया है.

कैसे करें प्रदोष व्रत की पूजा?

प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें. प्रदोष काल में भगवान शिव का जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें. इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन और मौसमी फल अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टकम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है. अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कर प्रसाद वितरित करें.

इन बातों का रखें ध्यान

प्रदोष व्रत में सात्विक भोजन का पालन करें और क्रोध, झूठ तथा तामसिक भोजन से बचें. भगवान शिव को केवल साफ और बिना कटे हुए बेलपत्र अर्पित करें. पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद निर्धारित समय में करना सबसे शुभ माना जाता है. यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों को दान भी करें.

सावन 2026 में आने वाले 10 अगस्त के सोम प्रदोष और 25 अगस्त के भौम प्रदोष भगवान शिव की कृपा पाने के दो विशेष अवसर माने जा रहे हैं. श्रद्धा, नियम और विधि-विधान से किया गया यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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