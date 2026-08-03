Sawan 2026: हर साल रखते हैं सावन सोमवार का व्रत, लेकिन क्या जानते हैं इसकी शुरुआत किसने की थी?

Sawan 2026: हर साल रखे जाने वाले सावन सोमवार व्रत की शुरुआत कैसे हुई? जानिए शिव पुराण, स्कंद पुराण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी रोचक कथा और महत्व.

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सावन सोमवार व्रत की शुरुआत किसने की?

माता पार्वती की तपस्या से जुड़ी है मान्यता.

समुद्र मंथन और जलाभिषेक का भी है संबंध.

शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है महत्व.

Sawan Pahla Somwar 2026: सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. लेकिन इसकी परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, इसे लेकर पुराणों और धार्मिक मान्यताओं में कई रोचक कथाएं मिलती हैं.

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु हर सोमवार व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ से सुख-समृद्धि व मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन सोमवार व्रत की शुरुआत कैसे हुई? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को सबसे पहले चंद्रदेव ने रखा था. मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना के कारण ही उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और तभी से सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए विशेष माना जाने लगा.

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क्यों मिला था चंद्रदेव को श्राप?

पौराणिक कथा के अनुसार, प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था. ये सभी 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों का स्वरूप मानी जाती हैं. विवाह के बाद चंद्रदेव सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने के बजाय केवल रोहिणी से अधिक स्नेह करने लगे. इससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंचीं.

दक्ष प्रजापति ने पहले चंद्रदेव को समझाया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली तो क्रोधित होकर उन्हें क्षय रोग (क्षीण होने) का श्राप दे दिया. श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज और प्रभाव लगातार कम होने लगा. देवताओं और ऋषियों ने भी इसका असर महसूस किया, क्योंकि चंद्रमा का संबंध प्रकृति, औषधियों और जीवन चक्र से माना जाता है.

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भगवान शिव की शरण में पहुंचे चंद्रदेव

श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला. अंत में ब्रह्मा जी के सुझाव पर वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या की और सोमवार के दिन उपवास रखते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया. उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए.

शिव ने दिया ऐसा वरदान

भगवान शिव ने कहा कि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है. तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में धीरे-धीरे क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ते हैं. इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं पर धारण किया, जिससे उन्हें ‘चंद्रशेखर’ नाम मिला. इसी घटना के बाद सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों से जुड़ा माना जाने लगा.

इसलिए खास माना जाता है सावन सोमवार

धार्मिक मान्यता है कि सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है. ऐसे में इस माह के सोमवार को व्रत रखकर शिव पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है. अविवाहित लोग योग्य जीवनसाथी की कामना, विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और अन्य श्रद्धालु सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति के लिए यह व्रत करते हैं. विभिन्न पुराणों और क्षेत्रीय परंपराओं में इसके अलग-अलग विवरण मिलते हैं.

कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन सोमवार व्रत की परंपरा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा माना जाता है. शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था. उनकी तपस्या और शिव भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण काल सावन का महीना माना जाता है. इसी कारण सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा और सोमवार व्रत का महत्व बढ़ गया.

एक अन्य धार्मिक मान्यता स्कंद पुराण से जुड़ी है. इसमें बताया गया है कि सावन मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है. इस दौरान विधि-विधान से व्रत, रुद्राभिषेक और शिव पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है. समय के साथ ऋषि-मुनियों और शिव भक्तों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सावन सोमवार व्रत जनमानस का हिस्सा बन गया.

समुद्र मंथन की कथा भी सावन सोमवार के महत्व को समझाती है. पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उसका पान कर लिया. विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया. इसी घटना के कारण सावन में जल चढ़ाने और शिव उपासना का विशेष महत्व माना जाता है.

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सावन सोमवार व्रत में क्या करें?

प्रातः स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें.

शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें.

ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.

शिव पुराण या शिव चालीसा का पाठ करें.

सात्विक भोजन करें और जरूरतमंदों को दान दें.

धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा, संयम और विधि-विधान से रखा गया सावन सोमवार का व्रत जीवन में सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.