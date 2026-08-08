Sawan 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर 6 साल बाद बन रहा है बेहद शुभ संयोग! भोलेनाथ की कृपा पाने का मौका

Sawan 2026: सावन में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व माना गया है और 10 अगस्त 2026 को सावन का दूसरा सोमवार है. इस दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है और इस शुभ योग में भोलेनाथ का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होगी.

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Sawan Somwar 2026

सावन के दूसरे सोमवार का व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा.

सावन सोमवार के दिन व्रत रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं.

रुद्राभिषेक के लिए सावन सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है.

दूसरे सोमवार पर 6 साल बाद शुभ संयोग बन रहा है.

Sawan 2026: हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी सावन का महीना चल रहा है जो कि देवो के देव महादेव का प्रिय माह है. कहते हैं कि अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करन उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो सावन में विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करें. सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार भी बहुत खास होता है और इस बार सावन का दूसरा सोमवार अत्यंत विशेष और फलदायी होने जा रहा है. क्योंकि इस पावन तिथि पर पूरे 6 साल बाद एक बेहद शुभ संयोग बन रहा है. यह शुभ योग भोलेनाथ के भक्तों के लिए अपार कृपा, सुख-समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर लेकर आया है. इस दिन की गई शिव पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का फल कई गुना अधिक मिलता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है.

6 साल बाद सावन सोमवार पर शुभ संयोग

सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को पड़ रहा है और इसी दिन सोम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा. सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों भी भगवान शिव को समर्पित हैं. जब भोलेनाथ के दोनों प्रिय दिन एक साथ पड़ रहे हैं तो इस दिन पूजा-पाठ का महत्व भी दोगुना बड़ जाता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का यह संयोग 6 साल बाद बन रहा है. इसलिए अगर भक्त पूरी श्रद्धा भावना के साथ शिवजी का पूजन करने से उनकी विशेष कृपा के पात्र बनेंगे.

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शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

सावन सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. इस दौरान शिवलिंग का विधि-विधान से पूजन करना चाहिए और भोलेनाथ की प्रिय चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए. इस दिन दूध व गंगजल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें और इस दौरान ओम नम: शिवाय मंत्र का जाप करते रहें. भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है इसलिए जलाभिषेक के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें क्योंकि बेलपत्र के बिना शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है. शिवलिंग पर धतूरा व आक के फूल अर्पित करना भी शुभ माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.