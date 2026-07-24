Sawan 2026: सावन में रोज करें शमी के पौधे की पूजा...बदल सकती है किस्मत, खुल सकते हैं धन और तरक्की के नए रास्ते

Sawan 2026: सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान और वास्तु उपाय बहुत जल्द शुभ फल देते हैं. इस साल सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. अगर आप आर्थिक तंगी, नौकरी-कारोबार में रुकावटों या मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो सावन में शिव पूजा के साथ-साथ शमी के पौधे का यह आसान उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है. शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं कि सावन में शमी की पूजा का क्या महत्व है, इसकी सही दिशा क्या है और इससे क्या-क्या लाभ मिलते हैं.
धर्म शास्त्रों के अनुसार, शमी का पौधा भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है. मान्यता है कि शमी की पत्तियों में भगवान शिव का वास होता है और यदि यह पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित की जाएं तो एक हजार बेलपत्र चढ़ाने के समान पुण्य प्राप्त होता है. सावन के महीने में रोजाना शमी के पौधे की पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभ ऊर्जा का संचार बढ़ता है.
सावन के महीने में रोजाना विधि-विधान से शमी के पौधे की पूजा करना बेहद ही फलदायी माना गया है. शमी की पूजा के समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए. प्रातः काल स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और शमी के पौधे में शुद्ध जल अर्पित करें. फिर शाम के समय यानी प्रदोष काल में शमी के पौधे के पास सरसों के तेल या शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं. सुबह जल व शाम को दीपक अर्पित करते समय ॐ नमः शिवाय या ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. शमी के पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें. ध्यान रखें कि पत्तियां बासी या कटी-फटी न हों.
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धन और समृद्धि में वृद्धि: सावन में शमी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इससे घर में धन की आवक बढ़ती है और व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगती है.
नौकरी और व्यापार में तरक्की: यदि आपके करियर में लगातार बाधाएं आ रही हैं या प्रमोशन अटका हुआ है, तो शमी के पौधे की नियमित सेवा से तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं.
शनि दोषों से मुक्ति: शमी के पौधे का सीधा संबंध शनिदेव से माना जाता है. सावन में इसकी पूजा करने से शनि की साढ़े साती और ढैय्या के दुष्प्रभाव शांत होते हैं.
सकारात्मक ऊर्जा का वास: घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं और पारिवारिक क्लेश दूर होकर शांति का वातावरण बनता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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