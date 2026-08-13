Shiv Temple: शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं झाड़ू? इस मंदिर की मान्यता जानकर रह जाएंगे हैरान

Shiv Temple: संभल के पातालेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर झाड़ू चढ़ाने की अनोखी परंपरा है. जानिए इस परंपरा से जुड़ी लोकमान्यता और मंदिर की खास कहानी.

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संभल का अनोखा शिव मंदिर

शिवलिंग पर चढ़ती है झाड़ू

भिखारीदास से जुड़ी है लोककथा

त्वचा संबंधी परेशानियों से मुक्ति की मान्यता

Shiv Temple: भगवान शिव की पूजा में आमतौर पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां भक्त महादेव को झाड़ू चढ़ाते हैं? उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई क्षेत्र में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर अपनी इसी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है. यहां श्रद्धालु शिवलिंग पर सीकों वाली झाड़ू अर्पित करते हैं और इसके पीछे एक खास लोकमान्यता जुड़ी हुई है.सावन में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

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सदियों पुरानी बताई जाती है परंपरा

स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में लंबे समय से भगवान शिव को झाड़ू चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है. सावन और शिवरात्रि जैसे अवसरों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. भक्त दूध और जल से महादेव का अभिषेक करने के साथ झाड़ू भी अर्पित करते हैं. कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना से भी यहां झाड़ू चढ़ाते हैं.

भिखारीदास से जुड़ी है लोककथा

इस परंपरा के पीछे एक प्रचलित कथा व्यापारी भिखारीदास से जुड़ी बताई जाती है. कहा जाता है कि वह त्वचा संबंधी परेशानी से परेशान थे. एक बार रास्ते में उन्हें एक आश्रम में पानी पीने के दौरान झाड़ू का स्पर्श हुआ. लोककथा के अनुसार, इसके बाद उनकी परेशानी दूर हो गई.

इसके बाद भिखारीदास ने आश्रम के संत को धन-दौलत देने की इच्छा जताई, लेकिन संत ने इसके बजाय वहां मंदिर बनवाने की बात कही. मान्यता है कि इसके बाद यहां शिव मंदिर का निर्माण कराया गया और धीरे-धीरे झाड़ू चढ़ाने की परंपरा श्रद्धा से जुड़ गई.

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त्वचा रोगों से मुक्ति की मान्यता

पातालेश्वर महादेव मंदिर में झाड़ू चढ़ाने की सबसे चर्चित मान्यता त्वचा संबंधी परेशानियों से जुड़ी है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि महादेव को झाड़ू अर्पित करने से ऐसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. हालांकि, यह धार्मिक आस्था और स्थानीय लोकमान्यता है, इसे किसी बीमारी के चिकित्सकीय इलाज के रूप में नहीं लेना चाहिए. यही अनोखी परंपरा पातालेश्वर महादेव मंदिर को दूसरे शिव मंदिरों से अलग पहचान देती है. यहां झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था और मनोकामना से जुड़ा प्रतीक बन गई है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.