Sawan 2026: सावन में जलाभिषेक का सही तरीका क्या है? शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं या दूध! जानिए सही तरीका

Sawan 2026: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न है और सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व है. इस माह यदि उनका विधि-विधान पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. सही विधि और शास्त्रसम्मत क्रम से पूजा करने पर भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है. बता दें कि 30 जुलाई 2026 सावन का महीना शुरू हो गया है और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा. भोलेनाथ की उपासना के लिए यह माह बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है. लेकिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले दूध चढ़ाना चाहिए या पानी. ऐसे में आइए जानते हैं शिवलिंग का जलाभिषेक करने का सही तरीका व विधि.
शास्त्रों के अनुसार, जलाभिषेक करते समय शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल चढ़ाएं. इसके बाद कच्चा दूध (या पंचामृत) अर्पित करें. दूध चढ़ाने के बाद पुनः शुद्ध जल की धार से शिवलिंग को स्वच्छ करें.
सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं तो दिशा का विशेष ध्यान रखें. जल चढ़ाते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें. पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं. कभी भी खड़े होकर जलाभिषेक न करें. हमेशा बैठकर या झुककर नम्रतापूर्वक जल अर्पित करें. जल हमेशा धीमी और पतली धारा में अर्पित करें. जल चढ़ाते समय मन में ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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