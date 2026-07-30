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Sawan 2026: सावन में जलाभिषेक का सही तरीका क्या है? शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं या दूध! जानिए सही तरीका

Sawan 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 30 जुलाई 2026 से सावन माह की शुरुआत हो गई है. सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरे माह विधि-विधान से जलाभिषेक करते हैं. लेकिन क्या आप जलाभिषेक का सही तरीका जानते हैं?

Written by: Renu Yadav
Published: July 30, 2026, 5:02 PM IST
Sawan 2026: सावन में जलाभिषेक का सही तरीका क्या है? शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं या दूध! जानिए सही तरीका
Sawan 2026
  • सावन में रोजाना किया जाता है शिवलिंग का जलाभिषेक.
  • भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन माह का है खास महत्व.
  • सही विधि से किया गया जलाभिषेक होता है फलदायी.
  • 28 अगस्त 2026 को होगा सावन का समापन.

Sawan 2026: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न है और सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व है. इस माह यदि उनका विधि-विधान पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. सही विधि और शास्त्रसम्मत क्रम से पूजा करने पर भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है. बता दें कि 30 जुलाई 2026 सावन का महीना शुरू हो गया है और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा. भोलेनाथ की उपासना के लिए यह माह बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है. लेकिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले दूध चढ़ाना चाहिए या पानी. ऐसे में आइए जानते हैं शिवलिंग का जलाभिषेक करने का सही तरीका व विधि.

सबसे पहले क्या अर्पित करें: जल या दूध?

शास्त्रों के अनुसार, जलाभिषेक करते समय शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल चढ़ाएं. इसके बाद कच्चा दूध (या पंचामृत) अर्पित करें. दूध चढ़ाने के बाद पुनः शुद्ध जल की धार से शिवलिंग को स्वच्छ करें.

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जलाभिषेक करने की सही विधि

सावन में​ शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं तो दिशा का विशेष ध्यान रखें. जल चढ़ाते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें. पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं. कभी भी खड़े होकर जलाभिषेक न करें. हमेशा बैठकर या झुककर नम्रतापूर्वक जल अर्पित करें. जल हमेशा धीमी और पतली धारा में अर्पित करें. जल चढ़ाते समय मन में ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें.

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जलाभिषेक के समय इन बातों का रखें ध्यान

  • शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे उत्तम माना गया है. लेकिन दूध चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग न करें, इसके लिए पीतल, चांदी या स्टील के पात्र का प्रयोग करें.
  • जल और दूध अर्पित करने के बाद ही बेलपत्र, धतूरा, भस्म और अक्षत (चावल) चढ़ाएं.
  • शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी न करें. जल निकलने वाले स्थान (सोमसूत्र) को लांघना वर्जित है, इसलिए केवल आधी परिक्रमा ही करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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