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Sawan 2026: शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 7 चीजें, प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाएंगे भोलेनाथ!

Shivling Puja Rules: मासिक शिवरात्रि या नियमित पूजा में भूलकर भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये 7 वर्जित चीजें. जानें शिवपुराण के अनुसार इसके पौराणिक कारण.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 3, 2026, 4:54 PM IST
sawan 2026
महादेव को भूलकर भी न अर्पित करें ये 7 चीजें... प्रसन्न होने के बजाय भोलेनाथ हो जाएंगे नाराज!

Shivling Puja Rules: देवों के देव महादेव अत्यंत दयालु और भावग्राही माने जाते हैं. यही वजह है कि भक्त उन्हें आशुतोष और भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगर सच्चे मन से शिवलिंग पर केवल एक लोटा शुद्ध जल भी अर्पित कर दिया जाए, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी दुख-दर्द हर लेते हैं लेकिन, जितनी सरल शिव जी की पूजा मानी जाती है, उतने ही कड़े नियम शिवलिंग के अभिषेक और पूजा-सामग्री को लेकर शास्त्रों में बताए गए हैं.

शिवपुराण और सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार, शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजों का अर्पित किया जाना पूरी तरह से वर्जित है. अनजाने में भी अगर ये वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं, तो पूजा का फल मिलने के बजाय दोष लगता है और महादेव प्रसन्न होने के स्थान पर रुष्ट हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं, जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए.

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  1. तुलसी के पत्ते

सामान्यतः भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना सख्त मना है. इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि भगवान शिव ने तुलसी के पूर्व जन्म के पति असुर जालंधर का वध किया था. इसके अलावा तुलसी जी लक्ष्मी स्वरूप भी हैं. यही कारण है कि शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है.

  1. केतकी का फूल

शिवपुराण की एक कथा के अनुसार, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था. तब केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के असत्य में उनका साथ दिया था. इस झूठ से क्रोधित होकर महादेव ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि उसे कभी भी शिव पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

  1. नारियल का पानी

भगवान शिव की पूजा में साबुत श्रीफल (नारियल) चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना पूरी तरह वर्जित है. शास्त्रों के अनुसार, शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली सभी वस्तुएं ‘निवेद्य’ या ‘निर्माल्य’ बन जाती हैं, जिन्हें ग्रहण करना मना होता है. नारियल पानी का उपयोग अभिषेक के बाद ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, इसलिए इससे अभिषेक करने से धन हानि हो सकती है.

  1. शंख का जल

अन्य सभी देवी-देवताओं का अभिषेक शंख में जल भरकर किया जाता है, परंतु शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि पूर्वकाल में भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के महाबलशाली दैत्य का वध किया था. शंख उसी दैत्य की अस्थियों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शंख से शिवजी का जलाभिषेक नहीं होता.

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  1. टूटे हुए चावल या अक्षत शिव पूजा

चावल का बहुत बड़ा महत्व है. ‘अक्षत’ का अर्थ ही होता है ‘जो क्षत या टूटा हुआ न हो’. इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले चावल का एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए. टूटे हुए चावल चढ़ाने से पूजा अधूरी और निष्फल मानी जाती है.

  1. काला तिल

शिवलिंग का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करते समय उसमें कभी भी काला तिल नहीं मिलाना चाहिए. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, काले तिल का संबंध भगवान विष्णु के पसीने से माना गया है, इसीलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित करना शिव पूजन विधान के विरुद्ध है.

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  1. सिंदूर और हल्दी

सिंदूर और हल्दी स्त्री सौंदर्य, श्रृंगार और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि भगवान शिव वैरागी और महायोगी हैं जो अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं. शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए उस पर सौंदर्य सामग्री जैसे हल्दी व सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता हालांकि, माता पार्वती की पूजा में हल्दी और कुमकुम का उपयोग पूर्णतः शुभ माना जाता है.

मासिक शिवरात्रि या प्रतिदिन की जाने वाली शिव पूजा के दौरान इन 7 बातों का विशेष ध्यान रखें. शिवलिंग पर हमेशा शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र और भस्म जैसी प्रिय चीजें ही अर्पित करें, जिससे भोलेनाथ का अक्षय आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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