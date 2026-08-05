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Sawan 2026: सावन में त्रिवेणी सींचना क्या होता है? 3 पवित्र पौधों को रोपना क्यों माना जाता है अत्यंत पुण्यफलकारी

Sawan 2026 में त्रिवेणी सींचना क्या है? जानिए सावन में किन 3 पवित्र पौधों को लगाने की परंपरा है, उनका धार्मिक महत्व क्या है और वृक्षारोपण को क्यों माना जाता है अत्यंत पुण्यफलकारी.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 5, 2026, 6:09 PM IST
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Sawan 2026: सावन में त्रिवेणी सींचना क्या होता है? जानें 3 पवित्र पौधे लगाने का महत्व

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, प्रकृति के संरक्षण और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है. इस पूरे मास में भक्त जलाभिषेक, व्रत, रुद्राभिषेक और दान-पुण्य जैसे कार्य करते हैं. इन्हीं धार्मिक परंपराओं में एक मान्यता ‘त्रिवेणी सींचना’ की भी है. कई क्षेत्रों में सावन के दौरान तीन पवित्र पौधों को एक साथ रोपकर नियमित रूप से जल अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है. इसे केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जीव-जगत के कल्याण से जुड़ा पुण्य कार्य भी माना जाता है.

क्या होता है त्रिवेणी सींचना?

‘त्रिवेणी’ का अर्थ है तीन पवित्र तत्वों का संगम. धार्मिक परंपराओं में यह शब्द गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन पौधों के संदर्भ में त्रिवेणी सींचना का अर्थ तीन विशेष पवित्र वृक्षों या पौधों को एक साथ लगाकर उनका नियमित पालन-पोषण करना है. सावन में इन पौधों को जल देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें विकसित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह परंपरा प्रकृति को देवस्वरूप मानने की भारतीय संस्कृति का प्रतीक है.

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कौन से 3 पौधे लगाए जाते हैं?

परंपरा और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार पौधों में कुछ अंतर मिल सकता है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित त्रिवेणी में पीपल, बरगद और नीम को शामिल किया जाता है. कुछ स्थानों पर पीपल, बेल और नीम की त्रिवेणी भी लगाई जाती है. इन सभी पौधों का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व बताया गया है.

पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है.

बरगद दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

नीम स्वास्थ्य, शुद्धता और रोगों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है.

बेल पत्र का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है और इसकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

क्यों माना जाता है पुण्यफलकारी?

धर्मग्रंथों में वृक्षारोपण को महादान के समान बताया गया है. मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण सहित कई ग्रंथों में वृक्ष लगाने और उनकी सेवा करने से पुण्य प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि जो व्यक्ति पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करता है, वह केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी कार्य करता है. सावन में यह कार्य भगवान शिव की पूजा के साथ जुड़ जाने से और भी शुभ माना जाता है.

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कैसे करें त्रिवेणी सींचना?

यदि पर्याप्त स्थान हो तो तीनों पौधों को उचित दूरी पर लगाएं. रोज या अपनी सुविधा के अनुसार नियमित रूप से जल दें, आसपास सफाई रखें और पौधों की रक्षा करें. यदि घर में जगह कम है तो किसी मंदिर, गौशाला, सार्वजनिक पार्क या उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण किया जा सकता है. इस दौरान भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेना भी शुभ माना जाता है.

ध्यान दें: ‘त्रिवेणी सींचना’ की परंपरा सभी क्षेत्रों में एक जैसी नहीं है. अलग-अलग स्थानों पर त्रिवेणी में शामिल पौधों के नाम और पूजा की विधि में भिन्नता मिल सकती है. हालांकि, वृक्षारोपण और पौधों की सेवा को सनातन परंपरा में सदैव पुण्य, लोककल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर देखा गया है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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