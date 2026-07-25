Sawan 2026: भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? जानिए शास्त्रों में बताई गई वजह

Sawan 2026: शिवलिंग की पूजा करते समय बेलपत्र अवश्य चढ़ाया जाता है और मान्यता है कि बेलपत्र के बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है?

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Sawan 2026

सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक होता है शुभ.

बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है शिवलिंग पूजा.

क्या बेलपत्र और भगवान शिव के बीच कोई गहरा संबंध है?

28 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है सावन का पवित्र महीना.

Sawan 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही पवित्र माना गया है जो कि देवो के देव महादेव को बेहद ही प्रिय है. इस साल सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा. सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि—विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और इस दौरान कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व माना गया है. शिवजी की पूजा में बेलपत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और कहते हैं कि शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए. इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र और भगवान शिव के क्या संबंध है और क्यों भोलेनाथ को बेलपत्र इतना प्रिय है?

भगवान शिव और बेलपत्र का संबंध

भगवान शिव और बेलपत्र का संबंध अत्यंत पवित्र और अटूट माना गया है, क्योंकि तीन पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र, उनके अस्त्र त्रिशूल और ब्रह्मा, विष्णु व महेश (त्रिदेव) का प्रतीक है. पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, तब विष के प्रचंड ताप और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें शीतल प्रकृति वाला बेलपत्र अर्पित किया था, जिससे उन्हें तुरंत राहत मिली. इसी कारण शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और मान्यता है कि सच्चे मन से केवल एक अखंडित बेलपत्र अर्पित करने से भी शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों के समस्त पापों का नाश करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

सावन में बेलपत्र अर्पित करने का धार्मिक महत्व

सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका मस्तिष्क शांत रहता है. जो भी शिवलिंग पर विधि-विधान से बेलपत्र अर्पित करता है भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं. ऐसा माना जाता है कि सावन में बेलपत्र चढ़ाने से पुराने पापों का नाश होता है और जीवन के कष्टों व बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

बेलपत्र अर्पित करने और तोड़ने का सही तरीका

भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेलपत्र सही नियमों के साथ अर्पित करना चाहिए तभी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है.

ध्यान रखें कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए. पूजा के लिए पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें.

शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र खंडित यानी कटे-फटे या छिद्र वाले नहीं होने चाहिए.

एक बार में कम से कम 3 या 5 बेलपत्रों का समूह अर्पित करना शुभ माना जाता है. चढ़ाने से पहले बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं.

शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टा (चिकना हिस्सा शिवलिंग से सटाकर) अर्पित किया जाता है, यानी पत्ते का चिकना भाग नीचे शिवलिंग की तरफ और खुरदरा भाग ऊपर की ओर होना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.