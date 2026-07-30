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Sawan 2026: भोलेनाथ के आशीर्वाद वाले 30 यूनिक नाम, सावन में जन्मे बच्चों के लिए बेस्ट चॉइस

Sawan Baby Names 2026: सावन में जन्मे बच्चों के लिए भगवान शिव से जुड़े 30 यूनिक और शुभ नाम जानें. लड़कों और लड़कियों के लिए खूबसूरत नामों के अर्थ और सही नाम चुनने के आसान टिप्स पढ़ें.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 30, 2026, 2:36 PM IST
sawan 2026
Sawan Baby Names: सावन में जन्मे बेटे-बेटी के लिए भगवान शिव से जुड़े 30 यूनिक नाम और उनके अर्थ
  • सावन में जन्मे बच्चों के लिए भगवान शिव से जुड़े 30 यूनिक नाम.
  • हर नाम का जानें धार्मिक महत्व और सुंदर अर्थ.
  • लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए खास नेम लिस्ट.
  • नाम चुनते समय राशि, नक्षत्र और अर्थ का भी रखें ध्यान.

Sawan Baby Names: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस माह में शिव पूजा, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है. यही वजह है कि कई माता-पिता सावन में जन्मे अपने बच्चे का नाम भी भगवान शिव से जुड़ा रखना पसंद करते हैं. माना जाता है कि ऐसे नाम केवल पहचान नहीं होते, बल्कि जीवनभर सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिकता और संस्कारों का भी प्रतीक बनते हैं. अगर आपके घर भी सावन के महीने में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है, तो यहां भगवान शिव से प्रेरित 30 सुंदर, यूनिक और अर्थपूर्ण नामों की सूची दी गई है.

लड़कों के लिए भगवान शिव से जुड़े नाम

  1. शिवांश – भगवान शिव का अंश.
  2. शंभव – शंभु यानी शिव से उत्पन्न.
  3. रुद्रांश – रुद्र का अंश.
  4. महेश – महान ईश्वर, भगवान शिव का नाम.
  5. शशांक – चंद्रमा धारण करने वाले.
  6. त्रिलोक – तीनों लोकों के स्वामी.
  7. नीलांश – नीलकंठ से प्रेरित नाम.
  8. ईशान – भगवान शिव का एक प्रमुख नाम, उत्तर-पूर्व दिशा के अधिपति.
  9. ओंकार – पवित्र ‘ॐ’ स्वरूप.
  10. हरित – हर यानी शिव से जुड़ा नाम.
  11. कैलाश – भगवान शिव का दिव्य धाम.
  12. त्र्यंबक – तीन नेत्रों वाले भगवान शिव.
  13. नीलकंठ – विषपान के कारण प्रसिद्ध शिव का स्वरूप.
  14. पशुपति – समस्त जीवों के स्वामी.
  15. शर्व – भगवान शिव के प्राचीन नामों में से एक.

लड़कियों के लिए भगवान शिव से प्रेरित नाम

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  1. शिवानी – देवी पार्वती का नाम.
  2. गौरी – माता पार्वती का अत्यंत लोकप्रिय नाम.
  3. उमा – पार्वती का पवित्र स्वरूप.
  4. भव्या – दिव्यता और भव्यता का प्रतीक.
  5. ईशिता – ईश्वर से जुड़ी, श्रेष्ठ.
  6. रुद्राणी – रुद्र की अर्धांगिनी.
  7. शांभवी – भगवान शंभु से संबंधित.
  8. गिरिजा – पर्वतराज हिमालय की पुत्री.
  9. भवानी – शक्ति का स्वरूप.
  10. अंबिका – माता पार्वती का एक नाम.
  11. महेश्वरी – महेश की शक्ति.
  12. नंदीता – आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक.
  13. शिवप्रिया – भगवान शिव की प्रिय.
  14. अद्रिजा – पर्वत से उत्पन्न, पार्वती का नाम.
  15. हैमवती – हिमालय की पुत्री.

नाम रखते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बच्चे का नाम केवल सुनने में सुंदर होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका अर्थ भी सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए. यदि आप धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, तो जन्म नक्षत्र, राशि और नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार नाम चुनना भी शुभ माना जाता है. साथ ही ऐसा नाम चुनें, जिसका उच्चारण सरल हो और जिसका अर्थ बच्चे के व्यक्तित्व में सकारात्मकता का संदेश दे.

सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है. ऐसे में महादेव से जुड़े नाम न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ाव का भी सुंदर माध्यम बनते हैं. यदि आप अपने बच्चे के लिए अर्थपूर्ण, आधुनिक और आध्यात्मिक नाम की तलाश कर रहे हैं, तो यह सूची आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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