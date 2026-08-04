Sawan Ekadashi 2026: सावन में कब-कब है कामिका और पुत्रदा एकादशी? नोट करें सही डेट, महत्व और पारण का समय

Sawan Ekadashi 2026: सावन में कामिका और पुत्रदा एकादशी कब-कब है? जानिए सही तारीख, पारण का समय, पूजा विधि और इन व्रतों का धार्मिक महत्व.

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Sawan Ekadashi 2026: सावन में कामिका और पुत्रदा एकादशी कब-कब है?

सावन एकादशी व्रत 2026 में भगवान विष्णु को समर्पित कामिका और पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है.

इस साल कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026, रविवार को रखा जाएगा.

पुत्रदा एकादशी व्रत 23 अगस्त 2026, रविवार को पड़ेगा.

इन दोनों एकादशियों के व्रत से पापों से मुक्ति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

Sawan Ekadashi 2026: हिन्दू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है, जो देवों के देव महादेव के साथ-साथ जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना के लिए भी अत्यंत पवित्र माना जाता है. सावन मास में पड़ने वाली एकादशियां भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और मोक्षदायिनी मानी जाती हैं. वर्ष 2026 में सावन के दौरान दो प्रमुख एकादशी कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी आ रही हैं.

आइए जानते हैं इन दोनों एकादशियों की सटीक तिथियां, पारण का समय और इनका धार्मिक महत्व.

कामिका एकादशी 2026

सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है.

तारीख: 9 अगस्त 2026 (रविवार)

पारण का समय: 10 अगस्त 2026 को सुबह 05:47 AM से 08:00 AM के बीच

क्यों मानी जाती है खास और इसका महत्व

पापों से मुक्ति: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति जाने-अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है.

अश्वमेघ यज्ञ के समान फल: कथाओं के अनुसार, जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

तुलसी पूजा का विशेष महत्व: इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने और उनकी परिक्रमा करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है और आरोग्य व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

सावन पुत्रदा एकादशी 2026

सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है. यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान के उज्ज्वल भविष्य और उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है.

तारीख: 23 अगस्त 2026 (रविवार)

पारण का समय: 24 अगस्त 2026 को दोपहर 01:41 PM से 04:16 PM के बीच

क्यों मानी जाती है खास और इसका महत्व

संतान सुख की प्राप्ति: ‘पुत्रदा’ का शाब्दिक अर्थ है- संतान को सुख देने वाली या संतान प्रदान करने वाली. जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है.

वंश वृद्धि और सुरक्षा: इस दिन विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण और विष्णु जी की पूजा करने से संतान के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और परिवार में वंश की वृद्धि होती है.

वैवाहिक जीवन में खुशहाली: इस पावन तिथि पर पति-पत्नी को मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे घर-परिवार में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.