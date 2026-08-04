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Sawan Vrat Katha: क्यों रखा जाता है मंगला गौरी व्रत? जानिए सावन के मंगलवार से जुड़ी पौराणिक कथा और इसका महत्व

Sawan Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के मंगलवार पर रखें मंगला गौरी व्रत. जानिए अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता पार्वती की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा और नियम.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 4, 2026, 12:04 PM IST
sawan 2026
Sawan Mangala Gauri Vrat 2026: जानिए मंगला गौरी व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व

मंगला गौरी व्रत: सावन मास के मंगलवार को माता पार्वती के इस विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है.

अखंड सौभाग्य: इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है.

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पौराणिक कथा: व्रत की कथा सुनने से संकट टलते हैं और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है.

पूजा विधि: माता को सोलह श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर विधि-विधान से व्रत और पूजन किया जाता है.

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए सबसे पवित्र और उत्तम समय माना जाता है. इस पूरे मास में सोमवार के व्रत का जहां विशेष महत्व है, वहीं मंगलवार के दिन रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत का सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं के जीवन में अत्यंत खास स्थान .

आइए जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत क्यों रखा जाता है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है और इसका क्या धार्मिक महत्व है.

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क्यों रखा जाता है मंगला गौरी व्रत?

मंगला गौरी का यह व्रत पूरी तरह से माता पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित है.

अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन: मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.

शीघ्र विवाह और मनचाहा वर: जो कुंवारी कन्याएं योग्य और मनचाहा जीवनसाथी पाना चाहती हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है.

वंश वृद्धि: जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे भी संतान सुख की कामना के साथ इस व्रत को रखते हैं.

मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था. उसके पास धन-दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपनी संतान की अल्पायु होने के दुख से हमेशा परेशान रहता था.

ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि सोलह वर्ष की आयु पूरी होने पर सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी. समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हुआ. समय आने पर उसका विवाह एक ऐसी सुसंस्कारित और गुणवान कन्या से हुआ, जिसकी माता नियमित रूप से मां मंगला गौरी का व्रत किया करती थी.

मां मंगला गौरी के व्रत और आशीर्वाद के प्रभाव से उस कन्या की माता को यह वरदान मिला था कि उसकी पुत्री कभी विधवा नहीं होगी. जब राजकुमार की आयु के सोलह वर्ष पूरे हुए और संकट का वह दिन आया, तब भी मां मंगला गौरी की असीम कृपा से उस पर मौत का कोई असर नहीं हुआ. माता के आशीर्वाद से उसकी आयु लंबी हो गई और वह अपने परिवार के साथ हंसते-खेलते खुशहाल जीवन बिताने लगा.तभी से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने और यह कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है.

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व्रत और पूजा के मुख्य नियम

प्रातः स्नान और संकल्प: मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र विशेषकर लाल या पीले रंग के धारण करें. इसके बाद माता मंगला गौरी के व्रत का संकल्प लें.

चौकी स्थापना: एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें साथ ही भगवान गणेश की भी स्थापना करें.

सोलह श्रृंगार सामग्री: माता को सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, महावर, सिंदूर, बिंदी, और सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें.

भोग और आरती: माता को फल, मिष्ठान और नैवेद्य का भोग लगाएं. इसके बाद विधि-विधान से पूजा कर मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में आरती करें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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