Sawan Mangla Gauri Vrat 2026: सावन का मंगलवार भी होता है बहुत खास! जानिए पहला मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा?

Sawan Mangla Gauri Vrat 2026: सावन के महीने में सोमवार का ही नहीं, बल्कि मंगलवार का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन मां पार्वती का पूजन किया जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाएं खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना से करती हैं.

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Mangla Gauri Vrat 2026

सावन के मंगलवार के दिन रखते हैं मंगला गौरी व्रत.

मंगला गौरी व्रत के दिन होती है मां पार्वती की पूजा.

दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है मंगला गौरी व्रत.

Sawan Mangla Gauri Vrat 2026: सावन महीने की शुरुआत हो गई है और यह पूरा महीनो देवो के देव महादेव को समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना बेहद प्रिय है और इस माह वह भक्तों की अराधना से जल्दी प्रसन्न होते हैं. यही वजह है कि सावन सोमवार के दिन व्रत रखना बेहद ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि सावन सोमवार व्रत रखने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है. लेकिन सावन में महीने में केवल सोमवार ही नहीं, बल्कि मंगलवार का दिन भी बहुत खास होता है. इस दिन मंगला गौरी वत रखा जाता है जो कि माता पार्वती को समर्पित है. आइए जानते हैं इस बार सावन में कितने मंगला गौरी व्रत आएंगे और पहला मंगला गौरी व्रत कब है?

मंगला गौरी व्रत कब है?

पंचांग के अनुसार इस साल सावन के महीने में 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे और पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. इस दिन सु​हागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य, खुशहाल दांपत्य जीवन और सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. मंगला गौरी व्रत सुयोग्य वर ही प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है और विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है.

पहला मंगला गौरी व्रत: 4 अगस्त 2026

दूसरा मंगला गौरी व्रत: 11 अगस्त 2026

तीसरा मंगला गौरी व्रत: 18 अगस्त 2026

चौथा मंगला गौरी व्रत: 25 अगस्त 2026

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मंगला गौरी व्रत पर बन रहे हैं शुभ संयोग

वैदिक पंचांग के अनुसार दूसरा मंगला गौर व्रत 11 अगस्त 2026 को है और इस दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है. जो लोग कांवड़ लेकर आएंगे वह सावन की शिवरात्रि के दिन गंगाजल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे. शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है और मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को, ऐसे में भक्त एक साथ भोलेनाथ और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. वहीं चौथा मंगला गौरी 25 अगस्त 2026 को है और इस दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ पूजन करने से व्रत का फल दोगुना प्राप्त होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.