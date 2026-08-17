सावन मासिक दुर्गाष्टमी 2026: इस शुभ मुहूर्त में करें मां दुर्गा की पूजा, दूर होंगे जीवन के कष्ट

Sawan Durgashtami 2026: हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है. इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना का विधान है. मान्यता है कि मासिक दुर्गाष्टमी पर व्रत रखकर विधि-विधान से मां की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

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इस दिन पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. (pexels)

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के साथ देवी शक्ति की उपासना के लिए भी खास माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाता है. इस दिन मां दुर्गा की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होने और जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है. सावन मास में पड़ने वाली मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है. अगर आप भी इस दिन व्रत रखने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा के लिए कौन से मुहूर्त शुभ रहेंगे.

सावन मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कब है

पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 19 अगस्त 2026 को शाम 7 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी. वहीं इसका समापन 20 अगस्त 2026 को रात 9 बजकर 18 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत 20 अगस्त 2026, गुरुवार को रखा जाएगा.

पूजा के शुभ मुहूर्त

मां दुर्गा की पूजा के लिए इस दिन कई शुभ समय बताए गए हैं.

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 8 मिनट तक.

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 58 मिनट से दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक.

गोधूलि मुहूर्त: शाम 6 बजकर 55 मिनट से 7 बजकर 17 मिनट तक.

मासिक दुर्गाष्टमी पर ऐसे करें मां दुर्गा की पूजा

मासिक दुर्गाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.पूजा से पहले घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. पूजा स्थल की शुद्धि के लिए वहां पर गंगाजल का छिड़काव करें. अब मां दुर्गा को रोली, अक्षत, सिंदूर, लाल चुनरी और सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. देवी को गुड़हल या लाल कनेर के फूल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है. इसके बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं और फल, मेवे, हलवा या खीर का भोग लगाएं. पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें. पूजा के अंत में मां दुर्गा की आरती करें और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करें.

मां दुर्गा के इन मंत्रों का करें जाप

मासिक दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. इस दौरान इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है.

श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः.

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः.

इसके अलावा देवी के इस मंत्र का भी जाप किया जाता है.

सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता.

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः.

मां दुर्गा का ध्यान मंत्र

पूजा के दौरान मां दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप भी किया जा सकता है.

ॐ जटा जूट समायुक्तमर्धेन्दु कृत लक्षणाम.

लोचनत्रय संयुक्तां पद्मेन्दुसद्यशाननाम.

दुर्गाष्टमी पर क्या करें

इस दिन पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. पूरे दिन सात्विक विचार रखें और किसी के प्रति मन में द्वेष न रखें. जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना और दान-पुण्य करना भी शुभ माना जाता है. शाम के समय गोधूलि बेला में दीपक जलाकर मां दुर्गा की आरती जरूर करें.

दुर्गाष्टमी पर क्या न करें

व्रत के दिन तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें. प्याज और लहसुन का सेवन भी न करें. घर में किसी तरह का विवाद या कलह करने से बचें और किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल न करें. पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. मान्यता है कि मासिक दुर्गाष्टमी पर श्रद्धा और विधि-विधान से मां दुर्गा की आराधना करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है.

डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.