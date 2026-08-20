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Sawan Pradosh 2026: सावन का दूसरा प्रदोष कब? जानें तारीख, पूजा मुहूर्त और भौम प्रदोष का महत्व

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा. जानें भौम प्रदोष की तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 20, 2026, 10:20 AM IST
SAWAN PRADOSH
SAWAN PRADOSH
  • 25 अगस्त 2026 को सावन का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा.
  • मंगलवार होने से इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा.
  • प्रदोष काल में शिव पूजा करना विशेष माना जाता है.
  • शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर पूजा कर सकते हैं.

Sawan Pradosh 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. इस पूरे महीने शिव भक्त सोमवार के साथ-साथ प्रदोष व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. सावन 2026 में पहला प्रदोष व्रत 10 अगस्त को सोम प्रदोष के रूप में रखा गया था. अब सावन का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत 25 अगस्त 2026, मंगलवार को रखा जाएगा. मंगलवार को त्रयोदशी पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है. पंचांग गणना के अनुसार इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी.

25 अगस्त को है सावन का दूसरा प्रदोष

प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. सावन के दूसरे प्रदोष की त्रयोदशी तिथि 25 अगस्त को सुबह 6:20 बजे शुरू होगी और 26 अगस्त की सुबह 7:59 बजे तक रहेगी. चूंकि त्रयोदशी का प्रदोष काल 25 अगस्त की शाम को पड़ रहा है, इसलिए व्रत और शिव पूजा 25 अगस्त को ही की जाएगी.

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क्यों कहते हैं इसे भौम प्रदोष?

जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, जबकि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है. इसलिए इस दिन शिव आराधना के साथ मंगल से जुड़े विषयों के लिए भी पूजा और प्रार्थना करने की परंपरा बताई जाती है. हालांकि इनसे मिलने वाले फल धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

जानें पूजा का शुभ समय

प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के आसपास का समय विशेष माना जाता है और इसी दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है. दिल्ली पंचांग के अनुसार 25 अगस्त को भौम प्रदोष के लिए प्रदोष काल शाम 6:51 बजे से रात 9:04 बजे तक रहेगा. स्थान के अनुसार सूर्यास्त का समय बदलने के कारण पूजा मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

कैसे करें भगवान शिव की पूजा?

प्रदोष के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जा सकता है. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर मंदिर में पूजा करें. प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं. इसके बाद भगवान शिव का ध्यान और शिव मंत्रों का जाप किया जा सकता है. पूजा के दौरान साफ-सफाई और स्थानीय परंपरा का ध्यान रखना भी जरूरी है.

धार्मिक परंपरा में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. भौम प्रदोष होने के कारण मंगलवार से जुड़ी मान्यताओं के साथ इसे विशेष रूप से देखा जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं. हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में पूजा की विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

सावन में क्यों बढ़ जाता है प्रदोष का महत्व?

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. ऐसे में इस महीने आने वाला प्रदोष व्रत शिव भक्तों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है. इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार उपवास करते हैं और शाम को प्रदोष काल में शिव पूजा के बाद व्रत का पारण करते हैं.

इस बार सावन का दूसरा प्रदोष मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष कहा जा रहा है. पंचांग के अनुसार व्रत की तारीख 25 अगस्त ही रहेगी, जबकि त्रयोदशी तिथि अगले दिन सुबह तक जारी रहेगी. इसलिए तारीख को लेकर होने वाली उलझन से बचने के लिए पूजा प्रदोष काल में 25 अगस्त को ही करना उचित माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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