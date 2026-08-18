Sawan Purnima 2026: 27 या 28 अगस्त! कब रखा जाएगा सावन पूर्णिमा का व्रत? ज्योतिषाचार्य से जानें सही डेट, शुभ मुहूर्त और दूर करें कंफ्यूजन

Sawan Purnima 2026: सावन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास होती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ व फलदायी माना जाता है.

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Sawan Purnima 2026

सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है सावन का महीना.

सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार.

स्नान व दान के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है पूर्णिमा तिथि.

Sawan Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. यह तिथि प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन आती है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी को अपने अमृत समान प्रकाश से सराबोर करते हैं. इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह गंगा स्नान और रात्रि में चंद्रमा पूजन बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है. पंचांग के अनुसार अभी सावन का महीना चल रहा है और इस माह आने वाले पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास है. लेकिन सावन पूर्णिमा की सही डेट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में ज्योतिषाचार्य पंडित निरंजन जी जानते हैं कब रखा जाएगा सावन पूणिमा का व्रत.

सावन पूर्णिमा 2026 कब है?

ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 21 मिनट पर शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 18 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में पंडित जी का कहना है कि सावन पूर्णिमा 27 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा का पूजन किया जाता है और पूर्णिमा का चंद्रोदय 27 अगस्त 2026 को होगा. इसलिए 27 अगस्त को ही सावन पूर्णिमा का व्रत रखना शुभ माना गया है.

स्नान-दान कब करें?

सावन पूर्णिमा के दिन स्नान व दान का भी विशेष महत्व माना गया है. सावन पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा लेकिन स्नान-दान 28 अगस्त 2026 को किया जाएगा. पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय होने पर ही ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान की परंपरा है और इसके बाद दान किया जाता है.

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स्नान-दान का शुभ समय क्या है?

सावन पूर्णिमा का स्नान-दान 28 अगस्त 2026 को किया जाएगा. जो ​कि ब्रह्म मुहूर्त में करना अधिक शुभ व फलदायी माना गया है. पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 28 मिनट से लेकर 5 बजकर 12 मिनट तक रहेगा.

चंद्रोदय का समय

सावन पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त 2026 को रखा जाएगा और इस दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी का पूजन​ किया जाता है. बता दें कि सावन पूर्णिमा पर प्रदोष काल शाम 6 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगा. चंद्रोदय का समय शाम 6 बजकर 27 मिनट है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.