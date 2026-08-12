Sawan Putrada Ekadashi 2026: संतान प्राप्ति और लंबी उम्र के लिए कब है सावन पुत्रदा एकादशी? नोट करें सही तारीख, शुभ मुहूर्त

Sawan Putrada Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है. सालभर में आने वाली सभी एकादशियों में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष विधान बताए गए हैं. पंचांग के अनुसार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ‘पुत्रदा एकादशी’ के रूप में मनाया जाता है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है. अगर आप भी इस साल इस पावन व्रत को करने का मन बना रहे हैं, तो इसकी सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण की पूरी जानकारी जरूर जान लें.
वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक, इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त 2026 रविवार को तड़के सुबह 02:00 बजे से होने जा रहा है. वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 04:18 बजे होगा. उदया तिथि की परंपरा और धार्मिक नियमों को ध्यान में रखते हुए सावन पुत्रदा एकादशी का मुख्य व्रत 23 अगस्त 2026, रविवार को ही रखा जाएगा.
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पुत्रदा एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष विधान है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं और व्रत का संकल्प लिया जाता है.
पूजा का सबसे उत्तम समय: 23 अगस्त को सुबह 07:32 बजे से लेकर दोपहर 12:24 बजे तक रहेगा.
इस समयावधि में साधक अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, मौसमी फल, रोली और तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता है कि श्री हरि को तुलसी बेहद प्रिय है और बिना तुलसी के उनका भोग स्वीकार नहीं होता है.
किसी भी एकादशी व्रत का पूर्ण और अक्षय फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण नियमानुसार सही समय पर किया जाए. सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 सोमवार को किया जाएगा. व्रत तोड़ने यानी पारण का शुभ समय दोपहर 01:41 बजे से शाम 04:16 बजे के बीच निर्धारित किया गया है. ध्यान रखें कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए.
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एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए खानपान में पूरी तरह सात्विकता बनाए रखें.
व्रत के पूरे दिन मन में नकारात्मक विचार न लाएं और लगातार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें.
द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और अन्न का दान अवश्य करें, इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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