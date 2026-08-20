Putrada Ekadashi 2026: घर में गूंजेगी किलकारी! संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए पुत्रदा एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप

Putrada Ekadashi 2026: सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से उपवास रखती हैं. इस व्रत को बेहद ही फलदायी माना गया है.

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Sawan Putrada Ekadashi 2026

संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत.

इस दिन भगवान विष्णु के साथ होती है श्रीकृष्ण की भी पूजा.

पूजा के दौरान संतान प्राप्ति मंत्र का जाप करने से मिलता है शुभ फल.

Sawan Putrada Ekadashi 2026: ​सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना जाता है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है. वैसे तो प्रत्येक माह आने वाला एकादशी व्रत अपना खास महत्व रखता है लेकिन सावन शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत को सबसे खास माना गया है. क्योंकि यह व्रत केवल जातकों को पापों से मुक्ति ही नहीं दिलाता, बल्कि संतान प्राप्ति की मनोकामना को भी पूरी करता है. इस व्रत को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और जो भी जातक श्रद्धापूर्वक सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन पर श्री​हरि अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं. आइए जानते हैं कब है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत और संतान प्राप्ति के लिए इस दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए.

सावन पुत्रदा एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 की रात को 2 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजकर 18 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 23 अगस्त 2026, रविवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ समय सुबह 7 बजकर 32 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.

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संतान प्राप्ति मंत्र का जाप

जो भी जातक संतान प्राप्ति की कामना से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन संतान प्राप्ति मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए. यह मंत्र न केवल संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए उत्तम माना गया है, बल्कि संतान की रक्षा के लिए भी शुभ होता है. संतान प्राप्ति की कामना के लिए संतान गोपाल सिद्ध मंत्र का जाप किया जाता है जो कि इस प्रकार है:

ॐ देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते,

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥

मंत्र जाप के नियमों का करें पालन

सावन पुत्रदा एकादशी के दिन संतान गोपाल सिद्ध मंत्र का जाप करते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करें. इसके लिए सबसे पहले मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं. फिर तुलसी माला से इस मंत्र का कम से कम 5 या 11 माला तक जाप करना चाहिए. कहते हैं कि इस तरह जाप करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, बल्कि बाल गोपाल भी अपनी कृपा बरसाते हैं और जीवन में आ रही रुकावटों को नष्ट करते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.