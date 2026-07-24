Sawan Rudrabhishek 2026: नोट कर लें सावन में रुद्राभिषेक की शुभ तिथियां, इन दिनों पूजा करने से मिलेगा कई गुना फल

Sawan Rudrabhishek 2026: सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है, कहते हैं कि यह भगवान शिव का प्रिय माह है और इस माह भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं. ऐसे में वह अपने भक्तों को निराश नहीं करते और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं. इस बार सावन माह 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा. इस माह हर तरफ बम भोले के जयकारे सुनाई देते हैं और मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ नजर आती है. सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व माना गया है और इसके साथ ही सावन में रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में यदि विधि-विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए तो ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं सावन में रुद्राभिषेक की शुभ तिथियां और पूजा की विधि.
सावन माह में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है. वैसे तो भोलेनाथ की उपासना के लिए सावन का पूरा महीना ही शुभ है लेकिन माह में कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जब रुद्राभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है.
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रुद्राभिषेक भगवान शिव की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी अनुष्ठान है. इसकी विधि के लिए सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में जल व अक्षत लेकर पूजन का संकल्प लें. सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और नंदी महाराज का ध्यान व पूजन करें. इसके बाद उत्तर दिशा की ओर जलाधारी रखकर स्थापित शिवलिंग पर निरंतर ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शुद्ध जल और गंगाजल अर्पित करें. इसके बाद कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर (पंचामृत) से शिवलिंग का अभिषेक करें और अंत में शुद्ध जल से स्नान कराएं. अभिषेक पूर्ण होने पर शिवलिंग को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर चंदन का त्रिपुंड लगाएं, भस्म धारण कराएं तथा बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, जनेऊ और समी पत्र अर्पित करें. अंत में धूप-दीप जलाकर भगवान शिव को भोग लगाएं, आरती करें और जाने-अनजाने हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजा का समापन करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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