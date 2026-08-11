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Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर ग्रहों का महासंयोग! 4 राजयोग बदलेंगे इन 5 राशियों की किस्मत

Gajkesari Rajyog 2026: 11 अगस्त को चार राजयोग का खास संयोग बन रहा है. जानिए किन 5 राशियों को करियर, धन और सफलता के मामले में लाभ मिलने के योग हैं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 11, 2026, 12:14 PM IST
sawan shivratri 2026
सावन शिवरात्रि पर 4 राजयोग! इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत
  • 11 अगस्त को बनेंगे 4 राजयोग
  • 5 राशियों को मिलेगा लाभ
  • करियर और धन में बढ़त के योग
  • सावन शिवरात्रि पर ग्रहों का शुभ संयोग

Sawan Shivratri Rajyog 2026: 11 अगस्त 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों लिहाज से खास रहने वाला है. सावन शिवरात्रि के मौके पर ग्रहों की स्थिति में ऐसा संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है. इस दिन एक साथ चार प्रमुख राजयोग बनने की बात कही जा रही है. हंस राजयोग, गजकेसरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग और शशि आदित्य राजयोग का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए खास अवसर लेकर आ सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, इसका असर आर्थिक स्थिति से लेकर करियर और मान-सम्मान तक देखने को मिल सकता है.

चार राजयोग क्यों हैं खास?

ज्योतिष में ग्रहों की विशेष स्थिति से बनने वाले राजयोगों को महत्वपूर्ण माना जाता है. गुरु की स्थिति से बनने वाला हंस योग ज्ञान, प्रतिष्ठा और सुख-समृद्धि से जोड़ा जाता है. वहीं गुरु और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से बनने वाला गजकेसरी योग तरक्की और आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है. सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बनाती है, जिसे बुद्धि, निर्णय क्षमता और कार्यक्षेत्र में सफलता से जोड़ा जाता है. इसी तरह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से शशि आदित्य योग बनने की मान्यता है.

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अब बात करते हैं उन पांच राशियों की, जिनके लिए यह ग्रह संयोग ज्यादा शुभ माना जा रहा है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए 11 अगस्त के बाद कामकाज से जुड़े मामलों में नई दिशा बन सकती है. लंबे समय से जिस मौके का इंतजार था, वह सामने आ सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. बिजनेस में नए संपर्क बन सकते हैं और किसी पुराने प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है. पैसों को लेकर भी स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने के संकेत हैं. हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने में सफलता मिल सकती है. पहले किए गए निवेश या किसी पुराने आर्थिक फैसले से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है. परिवार में किसी संपत्ति या सुख-सुविधा से जुड़ी योजना भी आगे बढ़ सकती है. अगर आप लंबे समय से कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए ग्रहों का यह संयोग खास तौर पर करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिल सकता है और वरिष्ठ लोगों का भरोसा बढ़ सकता है. नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आपकी भूमिका भी मजबूत हो सकती है. कारोबारियों के लिए नए लोगों से जुड़ना फायदेमंद साबित हो सकता है. समाज में आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ने के भी योग बन सकते हैं. किसी पुराने काम में मिली सफलता आत्मविश्वास बढ़ाएगी.

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ मिलने वाला साबित हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता खुल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को सकारात्मक खबर मिल सकती है. कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में प्रगति हो सकती है. आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ रुके हुए काम भी गति पकड़ सकते हैं. यात्रा से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर राहत लेकर आ सकता है. पैसों से जुड़ी पुरानी परेशानी धीरे-धीरे कम हो सकती है. आमदनी के अतिरिक्त साधन तलाशने वालों को सफलता मिल सकती है. नौकरी में स्थिरता आने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होंगी. परिवार के किसी सदस्य से मिलने वाला सहयोग भी आपकी किसी बड़ी चिंता को कम कर सकता है.

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सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा का महत्व

सावन शिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करते हैं. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन पूजा, ध्यान और सात्विक आचरण को विशेष महत्व दिया गया है. ऐसे में ग्रहों के इस संयोग के बीच शिव आराधना करना श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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