Sawan Shivratri 2026: शिवरात्रि पर छूट गई पूजा? आज शाम घर बैठे कर लें ये एक उपाय, भोलेनाथ होंगे प्रसन्न!

Sawan Shivratri 2026: शिवरात्रि पर व्रत नहीं कर पाए? उदास न हों. जानें शाम को घर बैठे कौन सा खास पाठ करने से शिव-शक्ति का स्मरण कर सकते हैं और पूजा को सार्थक बना सकते हैं.

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Sawan Shivratri 2026: शिवरात्रि पर छूट गई पूजा? आज शाम घर बैठे कर लें ये एक उपाय, भोलेनाथ होंगे प्रसन्न!

शिवरात्रि पर पूजा छूट गई तो न हों परेशान.

शाम को घर बैठे कर सकते हैं खास उपाय.

दुर्गा सप्तशती पाठ से करें शिव-शक्ति का स्मरण.

पाठ के दौरान रखें श्रद्धा और शुद्ध भाव.

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि 2026: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं. हालांकि कई बार नौकरी, यात्रा, स्वास्थ्य या किसी दूसरी वजह से लोग न तो व्रत रख पाते हैं और न ही मंदिर जाकर पूजा कर पाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा और भक्ति मानी गई है. ऐसे में शिवरात्रि की शाम घर पर रहकर भी एक विशेष आध्यात्मिक उपाय किया जा सकता है.

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पूजा छूट गई तो क्या करें?

सनातन परंपरा में भगवान शिव और आदिशक्ति की उपासना को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है. शिव को निराकार परम तत्व और शक्ति को उनकी ऊर्जा के रूप में समझाया गया है. यही वजह है कि देवी की उपासना से जुड़े कुछ पाठ और साधनाएं भी शिव-शक्ति आराधना के व्यापक भाव से जोड़ी जाती हैं.

अगर किसी कारण से शिवरात्रि पर आपकी पूजा नहीं हो पाई है, तो शाम के समय घर के पूजा स्थान को साफ करके दीपक जलाएं. इसके बाद शांत मन से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें. जल्दबाजी में पूजा करने के बजाय कुछ देर मन को शांत रखें और अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें.

शाम के समय क्यों करें यह उपाय?

शिवरात्रि की शाम और रात्रि को भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. इस समय घर का वातावरण शांत रखकर भक्ति और ध्यान में मन लगाना आसान होता है. अगर मंदिर जाना संभव नहीं है, तो घर के पूजा स्थान पर ही भगवान शिव का ध्यान किया जा सकता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा का फल केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि श्रद्धा, संकल्प और मन की भावना से भी जुड़ा होता है. इसलिए अगर व्रत नहीं रखा जा सका या मंदिर में जाकर अभिषेक नहीं कर पाए, तो निराश होने की बजाय घर पर श्रद्धापूर्वक शिव का स्मरण करना चाहिए.

अब जानिए वो खास उपाय

शिवरात्रि की शाम घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इस उपाय का हिस्सा माना जा सकता है. देवी उपासना के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मां दुर्गा की महिमा, शक्ति और स्वरूप का वर्णन मिलता है. शिव और शक्ति को सनातन परंपरा में परस्पर अभिन्न माना गया है, इसलिए इस पाठ को शिव-शक्ति आराधना की भावना के साथ किया जा सकता है.

अगर पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना संभव हो तो श्रद्धापूर्वक करें. समय की कमी हो तो अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार पाठ का संकल्प लिया जा सकता है. पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें और मन में अपनी मनोकामना रखें.

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पाठ करते समय रखें इन बातों का ध्यान

दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय स्थान साफ और शांत रखें. संभव हो तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनें. पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और माता दुर्गा के सामने श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पाठ के दौरान मोबाइल या दूसरी चीजों से ध्यान भटकाने से बचें.सबसे जरूरी बात यह है कि इस उपाय को केवल मनोकामना पूरी कराने का साधन न मानें. इसे श्रद्धा, आत्मशुद्धि और देवी-देवताओं के प्रति भक्ति के भाव से करना अधिक महत्वपूर्ण है.

इस तरह अगर शिवरात्रि पर किसी कारण से व्रत या मंदिर की पूजा नहीं हो पाई है, तो मन में पछतावा रखने के बजाय शाम को घर पर ही श्रद्धा से भगवान शिव और माता शक्ति का स्मरण करें. धार्मिक मान्यताओं में भी भाव और श्रद्धा को विशेष महत्व दिया गया है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.