Sawan Somwar 2026: इस सावन में आएंगे 2 चमत्कारी सोमवार! इन 2 तारीखों पर बनेगा दुर्लभ शिव संयोग, अभी नोट कर लें डेट

Sawan Somwar 2026: जानिए 10 और 17 अगस्त 2026 को बनने वाले दुर्लभ शिव संयोग के बारे में. सावन सोमवार के साथ सोम प्रदोष व्रत और नाग पंचमी का क्या है धार्मिक महत्व और इन दिनों कौन-सी शिव पूजा शुभ मानी जाती है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 20, 2026, 10:20 PM IST
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Sawan Somwar 2026: इस सावन में आएंगे 2 चमत्कारी सोमवार! 10 और 17 अगस्त को बनेगा दुर्लभ शिव संयोग, अभी नोट कर लें डेट
  • 10 अगस्त 2026: सावन सोमवार + सोम प्रदोष व्रत.
  • 17 अगस्त 2026: सावन सोमवार + नाग पंचमी.
  • दोनों तिथियों को दुर्लभ शिव संयोग के रूप में देखा जा रहा है.
  • जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ॐ नमः शिवाय जाप को विशेष शुभ माना जाता है.

Sawan Somwar 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र काल माना जाता है, लेकिन सावन 2026 में दो ऐसे सोमवार आ रहे हैं जिन्हें सामान्य सावन सोमवार से अलग और विशेष माना जा रहा है. 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 को सावन सोमवार के साथ ऐसे दुर्लभ धार्मिक संयोग बन रहे हैं, जिनका सीधा संबंध शिव उपासना, प्रदोष काल और नाग तत्व से जुड़ा है. यही वजह है कि इन दोनों तिथियों को लेकर शिव भक्तों के बीच खास उत्साह देखा जा रहा है.

10 अगस्त: सावन सोमवार और सोम प्रदोष का दुर्लभ संगम

10 अगस्त 2026 को सावन सोमवार के साथ सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है. धार्मिक परंपरा में प्रदोष काल को भगवान शिव की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है. जब प्रदोष व्रत सोमवार को आता है, तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है और इसकी महिमा सामान्य प्रदोष से अधिक मानी जाती है. सावन का सोमवार पहले से ही शिव कृपा का प्रतीक माना जाता है, वहीं प्रदोष काल शिव तत्त्व को जागृत करने वाला समय माना जाता है. ऐसे में दोनों का एक साथ पड़ना शिव साधना, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

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17 अगस्त: नाग पंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन

17 अगस्त 2026 को सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग बन रहा है. यह संयोग धार्मिक दृष्टि से और भी रोचक माना जा रहा है क्योंकि भगवान शिव के गले में विराजमान नागों का विशेष महत्व है. नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि शिव के नाग स्वरूप और संरक्षण शक्ति से भी जुड़ा माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, दूध, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करने से भय, बाधा और नकारात्मकता से रक्षा की प्रार्थना की जाती है. कई मंदिरों में इस अवसर पर विशेष शिव-नाग पूजा और अभिषेक का आयोजन भी किया जाता है.

क्यों कहा जा रहा है दुर्लभ शिव संयोग?

धर्मशास्त्रीय दृष्टि से जब सावन सोमवार के साथ शिव से जुड़े प्रमुख पर्व या व्रत एक ही दिन पड़ते हैं, तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है. 10 अगस्त को सोमवार, प्रदोष और सावन का संगम बन रहा है, जबकि 17 अगस्त को सोमवार,नाग पंचमी,सावन का संगम. यही कारण है कि इन दोनों तिथियों को दुर्लभ शिव संयोग कहा जा रहा है.

इन दिनों क्या करना शुभ माना जाता है?

परंपरा के अनुसार भक्त इन दोनों सोमवार पर कुछ विशेष साधनाएं कर सकते हैं:

शिवलिंग पर स्वच्छ जल और गंगाजल से अभिषेक.

बेलपत्र, धतूरा और आक के पुष्प अर्पित करना.

“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप.

महामृत्युंजय मंत्र का पाठ.

घी का दीपक जलाकर शिव आरती.

व्रत रखकर सात्विक आहार और संयम का पालन.

सावन 2026 में 10 अगस्त और 17 अगस्त दो ऐसी तिथियां हैं जिन्हें शिव उपासना के लिए विशेष महत्व दिया जा रहा है. एक दिन सोम प्रदोष का दुर्लभ योग बन रहा है, तो दूसरे दिन नाग पंचमी और सावन सोमवार का संगम. यदि आप इस सावन में विशेष शिव पूजा, रुद्राभिषेक या व्रत की योजना बना रहे हैं, तो इन दोनों तारीखों को अभी से नोट कर लेना बेहतर होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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