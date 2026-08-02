Sawan Somwar 2026: 11, 21, 51 या 108... सावन में कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए? जानिए शिव पुराण क्या कहता है

Sawan Somwar 2026: सावन में 11, 21, 51 या 108 पार्थिव शिवलिंग बनाने की क्या मान्यता है? जानिए शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व, सही नियम, पूजा विधि और विसर्जन से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं.

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SAWAN SOMWAR

शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का क्या है महत्व?

11, 21, 51 या 108… किस संख्या की है धार्मिक मान्यता?

क्या एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी मिल सकता है पुण्यफल?

पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें?

Sawan Somwar 2026: सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, व्रत और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं. सावन सोमवार पर कई श्रद्धालु 11, 21, 51 या 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिव पुराण में इन संख्याओं का उल्लेख मिलता है? क्या भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 108 पार्थिव शिवलिंग बनाना जरूरी है? इसका उत्तर शिव पुराण की शिक्षाओं और शैव परंपराओं में मिलता है.

क्या है पार्थिव शिवलिंग?

पार्थिव शब्द संस्कृत के पृथ्वी से बना है, जिसका अर्थ है मिट्टी. यानी मिट्टी से निर्मित शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है. शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष माहात्म्य बताया गया है. इसमें कहा गया है कि कलियुग में पार्थिव शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा करने वाला भक्त भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है. धार्मिक मान्यता है कि मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से पापों का क्षय होता है और साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

क्या शिव पुराण में 11, 21, 51 या 108 संख्या का उल्लेख है?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिव पुराण में सभी श्रद्धालुओं के लिए 11, 21, 51 या 108 पार्थिव शिवलिंग बनाने का कोई अनिवार्य नियम नहीं बताया गया है. शिव पुराण संख्या से अधिक श्रद्धा, भक्ति, शुद्ध आचरण और विधिपूर्वक पूजा को महत्व देता है.यानी यदि कोई श्रद्धालु अपनी क्षमता और संकल्प के अनुसार एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसे भी धार्मिक मान्यता के अनुसार पुण्यफल प्राप्त होता है. वहीं अधिक संख्या में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना विशेष संकल्प, अनुष्ठान और परंपरा का हिस्सा माना जाता है.

फिर 11, 21, 51 और 108 संख्या कहां से आई?

धर्माचार्यों के अनुसार ये संख्याएं मुख्य रूप से शैव आगम, पूजा-पद्धतियों और परंपरागत अनुष्ठानों में अधिक प्रचलित हैं.

11 पार्थिव शिवलिंग : भगवान रुद्र के 11 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है.

21 पार्थिव शिवलिंग : विशेष मंगल कार्य, परिवार की सुख-समृद्धि और शुभ संकल्प के लिए कई परंपराओं में पूजे जाते हैं.

51 पार्थिव शिवलिंग : कुछ शैव परंपराओं में इसे विशेष अनुष्ठान और साधना से जोड़ा जाता है.

108 पार्थिव शिवलिंग : सनातन धर्म में 108 संख्या अत्यंत पवित्र मानी जाती है. 108 उपनिषद, 108 मनकों की जपमाला और अनेक धार्मिक साधनाओं के कारण इस संख्या का विशेष महत्व है. इसलिए कई श्रद्धालु सावन में 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं. हालांकि, ये संख्याएं शिव पुराण का अनिवार्य आदेश नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं में प्रचलित मान्यताएं हैं.

शिव पुराण में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया है?

शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं भक्ति को सबसे बड़ा साधन बताते हैं. ग्रंथ में वर्णित है कि जो भक्त शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और नियमपूर्वक शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव प्रसन्न होते हैं. पूजा में बाहरी आडंबर से अधिक महत्व भावना, संयम और निष्ठा का माना गया है.

पार्थिव शिवलिंग पूजा की विधि

सावन सोमवार की सुबह ब्रह्ममुहूर्त या प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. स्वच्छ और पवित्र मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं. इसे लकड़ी के पाट या पूजा स्थल पर स्थापित करें. इसके बाद गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें. बेलपत्र, भस्म, धतूरा, आक के पुष्प, चंदन और फल अर्पित करें. पूजा के दौरान ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त करें.

पूजा के बाद क्या करें?

शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग को मिट्टी का स्वरूप माना गया है, इसलिए पूजा पूर्ण होने के बाद उसका सम्मानपूर्वक विसर्जन करने की परंपरा है. विसर्जन किसी स्वच्छ नदी, तालाब या घर में रखे स्वच्छ जल के पात्र में किया जा सकता है. इसके बाद उस मिट्टी को किसी पवित्र स्थान या पौधे की जड़ में रखा जा सकता है.

शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजा का मूल आधार संख्या नहीं, बल्कि श्रद्धा और विधिपूर्वक की गई आराधना है. ग्रंथ में 11, 21, 51 या 108 पार्थिव शिवलिंग बनाने का कोई अनिवार्य विधान नहीं मिलता. ये संख्याएं शैव परंपराओं और पूजा-पद्धतियों में प्रचलित हैं. इसलिए यदि कोई भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी भगवान शिव की पूजा करता है, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार वह भी शिवकृपा का अधिकारी माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.