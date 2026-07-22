Sawan Somwar 2026: क्या सावन सोमवार का व्रत रखने से सच में मिलता है मनचाहा जीवनसाथी? पौराणिक कथा में छिपा है इसका जवाब

Sawan Somwar 2026: सावन के महीने में आने वाला प्रत्येक सोमवार बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है. कहते हैं कि अविवाहित कन्याएं यदि सावन सोमवार का व्रत विधि—विधान से रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवनसाथी मिलता है.

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Sawan Somwar 2026

सावन के महीने में आने वाला सोमवार बहुत ही खास होता है.

सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है.

मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन व्रत रखना फलदायी माना गया है.

सावन में भगवान शिव और माता पार्वती बरसाते हैं विशेष कृपा.

Sawan Somwar 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूरे माह में महादेव की पूजा-अर्चना और व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. विशेष रूप से सावन सोमवार के व्रत का एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है. यही कारण है कि इस दिन शिवालयों में ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. सावन में आने वाला प्रत्येक सोमवार श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास होता है. सावन सोमवार का व्रत न केवल कुंवारी कन्याओं बल्कि सुहागिन महिलाओं के लिए भी विशेष मायने रखता है. मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को योग्य, संस्कारी और मनचाहा वर मिलता है. विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं. लेकिन क्या सच में सावन सोमवार का व्रत रखने से मनचाहा जीवनसाथी मिल जाता है? यह सवाल आप में से कई लोगों के मन में जरूर आता होगा और इसका जवाब सावन सोमवार से जुड़ी पौराणिक कथा में दिया गया है.

सावन सोमवार की पौराणिक कथा

इस पावन व्रत की नींव भगवान शिव और माता पार्वती की पौराणिक कथा से जुड़ी है. धार्मिक कथाओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की. उन्होंने अन्न-जल का त्याग कर कठोर नियमों का पालन किया और निष्ठापूर्वक महादेव की भक्ति की. उनकी अटूट श्रद्धा, धैर्य और निश्छल प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया. कहते हैं कि तभी से यह विश्वास चला आ रहा है कि जो भी कन्या सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करती है, उसे देवी पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

व्रत से मिलने वाले जीवन मूल्य

सावन सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है.

संयम और धैर्य: निर्जला या फलाहार रहकर व्रत करना आत्म-नियंत्रण सिखाता है.

मानसिक शांति: शिव भक्ति से विचारों में सकारात्मकता आती है और मन को शांति मिलती है.

आत्मविश्वास में वृद्धि: सावन सोमवार का व्रत रखने से जातक की संकल्प शक्ति मजबूत होती है.

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सावन सोमवार की पूजन विधि

सावन सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें. अपनी क्षमतानुसार निर्जला या फलाहारी उपवास का संकल्प लें. फिर मंदिर या घर पर शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और आंकड़े के फूल अर्पित करें. संध्या के समय भगवान शिव की आरती करें और सावन सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुनें. ध्यान रखें कि सावन सोमवार के दिन भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें. इस दिन मांसाहार, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें. मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें-किसी के प्रति कटु शब्द न बोलें और न ही गलत विचार लाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.